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娛樂
2023-08-09 21:56:08

VMA2023｜Taylor Swift獲8項提名 有望成史上得獎最多歌手

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《Anti-Hero》Taylor Swift

《Anti-Hero》Taylor Swift

正舉行巡迴演唱會的天后Taylor Swift，有望在912日舉行的MTV音樂錄影帶頒獎禮(VMA)成為史上獲獎最多歌手。年度樂壇盛事VMA今日公布提名名單，Taylor憑《Anti-Hero》獲8項提名領跑，包括年度錄影帶、歌手、歌曲、流行音樂等。Taylor目前在VMA擁有14個獎，僅次20個獎的Madonna16個獎的Beyonce。女歌手SZA憑《Kill Bill》獲6項提名，包括年度錄影帶、歌曲、R&B等。Doja CatMiley CyrusNicki MinajSam Smith等獲5項提名。

《Kill Bill》SZA

《Kill Bill》SZA

《Flowres》Miley Cyrus

《Flowres》Miley Cyrus

《Eyes Closed》Ed Sheeran

《Eyes Closed》Ed Sheeran

《Capitol Records》Sam Smith, Kim Petras

《Capitol Records》Sam Smith, Kim Petras

BLACKPINK4項提名

昨日出道7周年的南韓女團BLACKPINK憑《Pink Venom》獲4項提名，包括最佳韓國流行音樂、舞蹈、美指及剪接獎。角逐年度音樂錄影帶還有Miley CyrusFlowres》、Doji CatAttention》、Olivia Rodrigovampire》、Sam Smith, Kim PetrasCapitol Records》。入圍年度歌手有BeyonceDoji CatKAROL-GNicki MinajShakira。提名年度歌曲包括《FlowersMiley Cyrus、《Bad HabitSteve Lacy、《vampireOlivia Rodrigo。英國天王Ed Sheeran憑《Eyes Closed》提名最佳流行音樂。

《Pink Venom》BLACKPINK

《Pink Venom》BLACKPINK

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