VMA2023｜Taylor Swift獲8項提名 有望成史上得獎最多歌手

正舉行巡迴演唱會的天后Taylor Swift，有望在9月12日舉行的MTV音樂錄影帶頒獎禮(VMA)成為史上獲獎最多歌手。年度樂壇盛事VMA今日公布提名名單，Taylor憑《Anti-Hero》獲8項提名領跑，包括年度錄影帶、歌手、歌曲、流行音樂等。Taylor目前在VMA擁有14個獎，僅次20個獎的Madonna及16個獎的Beyonce。女歌手SZA憑《Kill Bill》獲6項提名，包括年度錄影帶、歌曲、R&B等。Doja Cat、Miley Cyrus、Nicki Minaj、Sam Smith等獲5項提名。
BLACKPINK獲4項提名
昨日出道7周年的南韓女團BLACKPINK憑《Pink Venom》獲4項提名，包括最佳韓國流行音樂、舞蹈、美指及剪接獎。角逐年度音樂錄影帶還有Miley Cyrus《Flowres》、Doji Cat《Attention》、Olivia Rodrigo《vampire》、Sam Smith, Kim Petras《Capitol Records》。入圍年度歌手有Beyonce、Doji Cat、KAROL-G、Nicki Minaj、Shakira。提名年度歌曲包括《Flowers》Miley Cyrus、《Bad Habit》Steve Lacy、《vampire》Olivia Rodrigo。英國天王Ed Sheeran憑《Eyes Closed》提名最佳流行音樂。