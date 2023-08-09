VMA2023｜Taylor Swift獲8項提名 有望成史上得獎最多歌手

正舉行巡迴演唱會的天后Taylor Swift，有望在9月12日舉行的MTV音樂錄影帶頒獎禮(VMA)成為史上獲獎最多歌手。年度樂壇盛事VMA今日公布提名名單，Taylor憑《Anti-Hero》獲8項提名領跑，包括年度錄影帶、歌手、歌曲、流行音樂等。Taylor目前在VMA擁有14個獎，僅次20個獎的Madonna及16個獎的Beyonce。女歌手SZA憑《Kill Bill》獲6項提名，包括年度錄影帶、歌曲、R&B等。Doja Cat、Miley Cyrus、Nicki Minaj、Sam Smith等獲5項提名。