w-inds.相隔5年重遊香港 橘慶太學講：知我咩料

日本跳唱組合w-inds.相隔5年再度訪港，前成員緒方龍一自2020年離隊後，橘慶太、千葉涼平首次以二人組姿態來港開騷，明天將到九龍灣國際展貿中心Stall Hall舉行「w-inds. LIVE TOUR2023 “Beyond” In Hong Kong」。

w-inds.今日抵港即抽空接受訪問，兩子抵埗即飲珍珠奶茶，並吃了Pizza及卡邦尼意粉。闊別港迷5年，涼平希望可以將這5年來的努力展示給歌迷，慶太就對香港街景相當懷念，事關當年曾為單曲《Truth～最後的真實～》在香港拍MV，重遊舊地令他滿懷回憶。w-inds.每次在港開騷都誠意十足，更會學定廣東話跟粉絲互動，今次也不例外，慶太問記者有甚麼潮語可以提供，今次當學識「知我咩料」後，兩人立即學定正確發音，揚言要出首廣東歌叫《知我咩料》，十分搞笑。