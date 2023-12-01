w-inds.相隔5年重遊香港 橘慶太學講：知我咩料

日本跳唱組合w-inds.相隔5年再度訪港，前成員緒方龍一自2020年離隊後，橘慶太、千葉涼平首次以二人組姿態來港開騷，明天將到九龍灣國際展貿中心Stall Hall舉行「w-inds. LIVE TOUR2023 “Beyond” In Hong Kong」。
w-inds.今日抵港即抽空接受訪問，兩子抵埗即飲珍珠奶茶，並吃了Pizza及卡邦尼意粉。闊別港迷5年，涼平希望可以將這5年來的努力展示給歌迷，慶太就對香港街景相當懷念，事關當年曾為單曲《Truth～最後的真實～》在香港拍MV，重遊舊地令他滿懷回憶。w-inds.每次在港開騷都誠意十足，更會學定廣東話跟粉絲互動，今次也不例外，慶太問記者有甚麼潮語可以提供，今次當學識「知我咩料」後，兩人立即學定正確發音，揚言要出首廣東歌叫《知我咩料》，十分搞笑。
w-inds.自言對自己體力充滿信心，兩子表示自己食極唔肥，慶太也一直有做開運動，既做Gym又打拳，問到有否打算出賽上擂台，他笑言若出戰拳賽會粉絲人數減半。w-inds.已是樂壇前輩，兩人頗欣賞兩隊上位男團JO1、BE:FIRST，亦希望可以跟香港組合有音樂上交流。慶太將於12月16日生日，問到最想收甚麼禮物，他自爆成功增磅13kg，已有9成衣服已着唔落，笑言已冇衫着，最希望可以收到新衫作為生日禮物。