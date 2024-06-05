WATERBOMB | 主辦方宣布向觀眾提供賠償 兼醫療費用支援

一連兩日的韓國濕身音樂節WATERBOMB，活動首日因遇惡劣天氣，散場時出現混亂。

韓國濕身音樂節WATERBOMB過去周末在西九龍文化區舉行，但活動首日散場時出現混亂，大批參加者等候數小時仍未能取回寄存的行李，包括因大會用不防水的紙標籤綁在行李上識別，下雨後標籤毀爛難以辨認而阻礙領取流程。活動主辦機構日前發聲明，再次向受影響人士致歉，稱會全面檢視活動策劃、虛心檢討。今天（5日） Waterbomb 再宣布將為因長時間淋雨而感冒或需要接受醫療診治的觀眾提供醫療費用支援，及向遺失寄存物品的觀眾提供賠償。

我們是Waterbomb總部。 對於在6月1日（星期六）至6月2日（星期日）在香港舉辦的Waterbomb活動中遇到了3號強風信號的突發天氣狀況，但仍然與我們一起度過的粉絲們，表示由衷的感謝，同時深感抱歉。 由於在6月1日（星期六）香港懸掛了3號強風信號，為當時的演出安全帶來了嚴重威脅。Waterbomb活動將所有參與者的安全放在首位，因此為了保障藝人和粉絲的安全，對藝人的表演時間進行了調整，入場時間也有所延遲，對此表示歉意並希望大家理解。

特別是，6月1日（星期六）活動結束後，由於物品寄存處管理不善，加上大量降雨的影響，未能在突發天氣狀況下做好更充分的準備，導致粉絲們需要長時間等待，我們深表歉意。無論是香港的營運商還是代理商，Waterbomb總部對此事件負有共同責任，並深感抱歉。

對於因此而遭受不便的所有粉絲，我們深表歉意，並希望透過以下措施來處理因此而產生的損失：

首先，對於因長時間淋雨而感冒或需要接受醫療診治的粉絲，我們將透過營業責任保險提供醫療費用支援。 另外，對於寄存物品的遺失，請將物品寄存處的購買憑證發送給我們，我們將在彙總後，逐一通知賠償方案。