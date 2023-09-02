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娛樂
2023-09-02 12:20:16

Whitney Houston全息影像演唱會月中舉行 李佳獲美日公司通過任開場嘉賓

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李佳獲任《An Evening with Whitney...The Hologram Concert》開場嘉賓。

李佳獲任《An Evening with Whitney...The Hologram Concert》開場嘉賓。

為紀念一代樂壇天后Whitney Houston，9月16、17日將舉行首個以全息影像(Hologram)呈現的超級巨星演唱會《An Evening with Whitney...The Hologram Concert》。整個演唱會將以Hologram科技把Whitney Houston立體地展現在大家面前，還會換不同華麗衣服載歌載舞。

兩場《An Evening with Whitney...The Hologram Concert》將會於9月16、17日在九展Star Hall舉行。開場嘉賓還找來《中年好聲音》亞軍李佳；李佳負責演唱陳百強和彭羚改編過的廣東歌曲，對李佳來說都是一個挑戰，因為要唱好兩位香港巨星的歌曲，為了以最佳狀態表演，李佳更向學校請假不教班練歌，她表示：「我自己反而好奇Hologram 這科技怎樣將Whitney 立體重現！我都知在日本、美國已表演過，香港是第一個演唱會模式，所以有些鍾意聽金曲的朋友，還有中年好聲音兄弟姊妹都跟我買票話要來看一看這演唱會！」

演唱會主辦邀請李佳都要日本和美國公司通過，剛好李佳在決賽時有唱過《Greatest Love of all》，兩地公司都立即批准。

李佳負責演唱陳百強和彭羚改編Whitney Houston的廣東歌曲。 兩場《An Evening with Whitney...The Hologram Concert》將會於9月16、17日在九展Star Hall舉行。
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