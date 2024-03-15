WILD WILD SHOW三猛男空降香港 巴士巡遊電暈港女

韓國超人氣多元音樂劇《WILD WILD SHOW》將會於5月11及12日，首度空降香港亞洲博覽館舉行Hong Kong Tour，兩日表演共四場，當中有三場更是女士專有場，一場男女共睇場。
昨日3月14日是白色情人節，《WILD WILD Hong Kong Tour》舉行記者招待會，三位重要成員包括Netflix戀愛真人秀《Pink Lie》出演者「太陽」姜天一，聯同李國榮、鄭漢三率先來港會見傳媒，大會安排女神陳靜(Dada)與三人會面。
記招後，原來主辦安排了神秘任務給三位Oppa，姜天一、李國榮及鄭漢三齊齊登上Wild Wild開篷巴士，下午5時由旺角出發，先到尖沙咀海濱花園再落中環天星碼頭等港九各區巡遊，撞正放工時間，惹來不少途人圍觀，更有數十名女忠粉守候及跟隨！三位Oppa穿上白恤衫牛仔褲，向途人狂派心心及揮手，引來一陣小騷動，沿途引來一陣陣尖叫，氣氛很高漲。巴士巡遊的尾站是中環，姜天一、李國榮及鄭漢三在幾位保安及主辦單位陪同下，趁機落了蘭桂坊兜了個圈，最後去了食西餐醫肚，舟車勞頓了一日，三猛男食飽後便直接返酒店休息。
關於《WILD WILD》
音樂劇《WILD WILD》是以滿足女性浪漫為主題，以藝術性和感性的浪漫表演來滿足女性幻想，是韓國為女性度身打造的音樂劇表演！演出故事是描述一位女性在睡夢中的狂野之旅，這趟旅程中有愛戀、浪漫、溫柔、狂野、幻想等炙熱情感！參演音樂劇的9位演員，包括李國榮、柳志翰、金士烘、金東熙、姜天一、李熙中、韓鎭煜、朴道鏡、鄭漢三。