WILD WILD SHOW三猛男空降香港 巴士巡遊電暈港女

記招後，原來主辦安排了神秘任務給三位Oppa，姜天一、李國榮及鄭漢三齊齊登上Wild Wild開篷巴士，下午5時由旺角出發，先到尖沙咀海濱花園再落中環天星碼頭等港九各區巡遊，撞正放工時間，惹來不少途人圍觀，更有數十名女忠粉守候及跟隨！三位Oppa穿上白恤衫牛仔褲，向途人狂派心心及揮手，引來一陣小騷動，沿途引來一陣陣尖叫，氣氛很高漲。巴士巡遊的尾站是中環，姜天一、李國榮及鄭漢三在幾位保安及主辦單位陪同下，趁機落了蘭桂坊兜了個圈，最後去了食西餐醫肚，舟車勞頓了一日，三猛男食飽後便直接返酒店休息。