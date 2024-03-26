WILD WILD SHOW｜出動史上最多12位Oppa來港獻舞 門票今午3點公售

主辦單位BLACK BRAILLE今日公布《WILD WILD Hong Kong Tour》門票將於下午3時正式公開發售，過往的演出陣容通常是7至10位oppa，5月首度來港巡演，大會出動史上最多Oppa演出，足足有12位Oppa，包括李國榮、柳志翰、金士烘、金東熙、姜天一、朴道鏡、正韓泉、韓鎭煜、崔仁鎬 (INO)、金鎮友、魯晋旭和李潤濟，可謂目不暇給！

值得一提是今次4場演出，只得一場是男女觀眾場，有興趣的男士或搶飛陪女友、太太睇show，甚至乎是全男班一齊睇，手快有，手慢冇！票價分為五類，包括Premier VIP $1,880、Supreme VIP $1,288、SEXY ZONE $890、HOTTIE ZONE $590及SCREAMING ZONE $380，配合大家不同需要，到時場外會有酒精飲品供應，亦會有禮物包派送，更有不同的粉絲福利，開show前一小時，部分Wild Wild成員會不定時在Premier VIP女神專區出現，與各位女神Say hi；所有Premier VIP均可獲得Wild Wild成員（沒指定成員）簽名相一張。