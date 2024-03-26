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娛樂
2024-03-26 11:19:19

WILD WILD SHOW｜出動史上最多12位Oppa來港獻舞 門票今午3點公售

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姜天一、李國榮及鄭漢三登上Wild Wild開篷巴士，由旺角出發到尖沙咀。

姜天一、李國榮及鄭漢三早前來港宣傳，登上Wild Wild開篷巴士，由旺角出發到尖沙咀。

韓國爆人氣音樂劇《WILD WILD Hong Kong Tour》的3位猛男於白色情人節來港宣傳，更登上開篷巴巡遊，場面熱鬧，不少粉絲對5月11及12日的4場的演出，引頸以待。

《WILD WILD Hong Kong Tour》動員12位Oppa演出，是史上最多的陣容。 《WILD WILD Hong Kong Tour》動員12位Oppa演出，是史上最多的陣容。 《WILD WILD Hong Kong Tour》動員12位Oppa演出，是史上最多的陣容。 《WILD WILD Hong Kong Tour》動員12位Oppa演出，是史上最多的陣容。 《WILD WILD Hong Kong Tour》動員12位Oppa演出，是史上最多的陣容。 《WILD WILD Hong Kong Tour》動員12位Oppa演出，是史上最多的陣容。 《WILD WILD Hong Kong Tour》動員12位Oppa演出，是史上最多的陣容。 《WILD WILD Hong Kong Tour》動員12位Oppa演出，是史上最多的陣容。 《WILD WILD Hong Kong Tour》動員12位Oppa演出，是史上最多的陣容。 《WILD WILD Hong Kong Tour》動員12位Oppa演出，是史上最多的陣容。 《WILD WILD Hong Kong Tour》動員12位Oppa演出，是史上最多的陣容。 《WILD WILD Hong Kong Tour》動員12位Oppa演出，是史上最多的陣容。

主辦單位BLACK BRAILLE今日公布《WILD WILD Hong Kong Tour》門票將於下午3時正式公開發售，過往的演出陣容通常是710oppa5月首度來港巡演，大會出動史上最多Oppa演出，足足有12Oppa，包括李國榮、柳志翰、金士烘、金東熙、姜天一、朴道鏡、正韓泉、韓鎭煜、崔仁鎬 (INO)、金鎮友、魯晋旭和李潤濟，可謂目不暇給！

《WILD WILD Hong Kong Tour》將於5月11及12日在亞博舉行4場演出。 《WILD WILD Hong Kong Tour》Premier VIP福利。 《WILD WILD Hong Kong Tour》售票詳情。 《WILD WILD Hong Kong Tour》門票分5種票價。 《WILD WILD Hong Kong Tour》門票分5種票價，各有不同福利。

值得一提是今次4場演出，只得一場是男女觀眾場，有興趣的男士或搶飛陪女友、太太睇show，甚至乎是全男班一齊睇，手快有，手慢冇！票價分為五類，包括Premier VIP $1,880Supreme VIP $1,288SEXY ZONE $890HOTTIE ZONE $590SCREAMING ZONE $380，配合大家不同需要，到時場外會有酒精飲品供應，亦會有禮物包派送，更有不同的粉絲福利，開show前一小時，部分Wild Wild成員會不定時在Premier VIP女神專區出現，與各位女神Say hi；所有Premier VIP均可獲得Wild Wild成員（沒指定成員）簽名相一張。

WILD WILD SHOW 李國榮 姜天一 鄭漢三
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