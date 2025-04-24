WILD WILD SHOW︱四位Oppa爆肌襲港 宣傳6月四場亞博騷

韓國熱爆音樂劇《WILD WILD SHOW》完成澳門站之後，近日再度殺到香港，將於6月28日及29日假亞洲博覽館Hall 5上演一連四場《2025 WILD WILD THE HONG KONG TOUR》，精彩又熱度十足的勁歌熱舞，繼續刺激大家眼球，一眾爆肌Oppa帶大家進入浪漫又狂野的感官世界。

昨日《WILD WILD SHOW》音樂劇在港舉行記者會，其中四位將會來港演出的爆肌Oppa姜天一、正韓泉、李熙中和朴道鏡均有現身，溫柔舉動加爆肌身材及舞蹈，冧盡一眾女嘉賓關伊彤、陳蕊蕊、朱紫嬈、Lokyii（洛兒）、莊韻澄和白雲等，更有大尺度互動，令現場氣氛極度高漲。