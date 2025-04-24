WILD WILD SHOW︱四位Oppa爆肌襲港 宣傳6月四場亞博騷

韓國熱爆音樂劇《WILD WILD SHOW》完成澳門站之後，近日再度殺到香港，將於6月28日及29日假亞洲博覽館Hall 5上演一連四場《2025 WILD WILD THE HONG KONG TOUR》，精彩又熱度十足的勁歌熱舞，繼續刺激大家眼球，一眾爆肌Oppa帶大家進入浪漫又狂野的感官世界。
昨日《WILD WILD SHOW》音樂劇在港舉行記者會，其中四位將會來港演出的爆肌Oppa姜天一、正韓泉、李熙中和朴道鏡均有現身，溫柔舉動加爆肌身材及舞蹈，冧盡一眾女嘉賓關伊彤、陳蕊蕊、朱紫嬈、Lokyii（洛兒）、莊韻澄和白雲等，更有大尺度互動，令現場氣氛極度高漲。
對於《WILD WILD SHOW》音樂劇再度攻港，四名爆肌型男被問到今次表演會跟上次分別時，他們強調一定會更加精彩和吸引。朴道鏡向一眾觀眾大派定心丸：「今次演出，好肯定我們會更加sexy和強烈，大家一定要期待呀！」談到Oppa們的爆肌好身材是如何煉成，他們就各有秘訣。胸肌達41吋的正韓泉就分享：「通常大家認為我們要維持好身材，必定是食雞胸或者蕃薯這類食物，但我個人做身材管理，對比於嚴格戒口，反而會採取更重視運動的方式。」而姜天一的方法就剛好相反：「我用的方法就是168斷食法，每日通常只食一餐，都是食肉類為主。」是次香港騷票價分四種，由最平HK$680，到HK$980、HL$1,380，以及最貴的Super VIP索價HK$1,880。