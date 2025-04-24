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娛樂
2025-04-24 16:22:49

WILD WILD SHOW︱四位Oppa爆肌襲港 宣傳6月四場亞博騷

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昨日《WILD WILD》音樂劇在港舉行記者會。

昨日《WILD WILD》音樂劇昨日在港舉行記者會。

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韓國熱爆音樂劇《WILD WILD SHOW》完成澳門站之後，近日再度殺到香港，將於628日及29日假亞洲博覽館Hall 5上演一連四場2025 WILD WILD THE HONG KONG TOUR》，精彩又熱度十足的勁歌熱舞，繼續刺激大家眼球，一眾爆肌Oppa帶大家進入浪漫又狂野的感官世界。

昨日《WILD WILD SHOW》音樂劇在港舉行記者會，其中四位將會來港演出的爆肌Oppa姜天一、正韓泉、李熙中和朴道鏡均有現身，溫柔舉動加爆肌身材及舞蹈，冧盡一眾女嘉賓關伊彤、陳蕊蕊、朱紫嬈、Lokyii（洛兒）、莊韻澄和白雲等，更有大尺度互動，令現場氣氛極度高漲。

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四位將會來港演出的爆肌Oppa姜天一、正韓泉、李熙中和朴道鏡均有現身。 爆肌Oppa在記者會hot爆表演。 姜天一 李熙中 朴道鏡 正韓泉

對於《WILD WILD SHOW》音樂劇再度攻港，四名爆肌型男被問到今次表演會跟上次分別時，他們強調一定會更加精彩和吸引。朴道鏡向一眾觀眾大派定心丸：「今次演出，好肯定我們會更加sexy和強烈，大家一定要期待呀！」談到Oppa們的爆肌好身材是如何煉成，他們就各有秘訣。胸肌達41吋的正韓泉就分享：「通常大家認為我們要維持好身材，必定是食雞胸或者蕃薯這類食物，但我個人做身材管理，對比於嚴格戒口，反而會採取更重視運動的方式。」而姜天一的方法就剛好相反：「我用的方法就是168斷食法，每日通常只食一餐，都是食肉類為主。」是次香港騷票價分四種，由最平HK$680，到HK$980HL$1,380，以及最貴的Super VIP索價HK$1,880

《2025 WILD WILD THE HONG KONG TOUR》昨日舉行記者會。 《2025 WILD WILD THE HONG KONG TOUR》昨日舉行記者會。 《2025 WILD WILD THE HONG KONG TOUR》昨日舉行記者會。 四位型男跟一眾女嘉賓有親密互動。 四位型男跟一眾女嘉賓有親密互動。 四位型男跟一眾女嘉賓有親密互動。 四位型男跟一眾女嘉賓有親密互動。 四位型男跟一眾女嘉賓有親密互動。 四位型男跟一眾女嘉賓有親密互動。 四位型男跟一眾女嘉賓有親密互動。 四位型男跟一眾女嘉賓有親密互動。 四位型男跟一眾女嘉賓有親密互動。 四位型男跟一眾女嘉賓有親密互動。 四位型男跟一眾女嘉賓有親密互動。 四位型男跟一眾女嘉賓有親密互動。 四位型男跟一眾女嘉賓有親密互動。

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