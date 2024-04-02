Will柯煒林Gigi張蔓姿Nancy歸綽嶢響應七人欖球賽狂熱 落場會紐西蘭欖球隊All Blacks

活動現場，柯煒林、張蔓姿及歸綽嶢等嘉賓在訓練營中獲得All Blacks球員和專業教練的親自指導，學習和掌握欖球相關的基本技巧，進一步了解欖球運動的精髓。當中柯煒林似乎最易上手，事關他一向有做Gym及運動底子，玩得份外投入。在訓練活動完結後，All Blacks球員前往位於銅鑼灣的帝舵表專門店，參加獨家見面會。

自1884年起，紐西蘭國家欖球隊All Blacks的得勝率一直保持高達75%的驕人成績，成為體壇眾多運動領域中最成功的隊伍之一。紐西蘭只有450萬名居民，相對而言是一個小國，天賦洋溢的欖球運動員卻多不勝數，在全國球員多達150,000名，支持者更不計其數。All Blacks的成員自年幼起便開始接受世界級訓練，他們對欖球運動有大膽無畏的遠見，同時秉持謙遜的態度與團隊精神的恒久價值觀，對All Blacks而言，團隊合作遠比個人表現重要得多。