Win or Lose｜彼思動畫《贏定輸》爛番茄開出91%好評 YouTube免費睇第一集

彼思動畫製作室首部原創劇集《贏定輸》（Win or Lose），全8集現已在Disney+ 獨家上架。動畫劇《贏定輸》自開播以來好評不絕，觀眾大讚創意十足，加上天馬行空的可愛動畫風，以及以擬人手法呈現各種心靈情緒，既療癒又窩心，與大家笑住產生共鳴，引來無窮反思。 《贏定輸》貫徹彼思一直以來的招牌式幽默、熱血、窩心、以其突破性的動畫技術製作出一個又一個贏盡口碑的作品，目前「爛番茄」的觀眾評分更開出91%好評。《贏定輸》故事分為8集，以8個不同角色的視角，讓觀眾真切地感受在一場壘球錦標賽中8位關鍵人物的心路歷程，用多重視覺與你嘗盡生活中的甜酸苦辣。觀眾除可於Disney+ 上觀看劇集所有集數，即日起亦可於Pixar 官方YouTube頻道免費睇《贏定輸》第一集（英文版）。

《贏定輸》第一集故事以壘球小隊「酸黃瓜隊」教練之女羅拉帶出整場比賽的發生過程。羅拉身為教練女兒，雖然球技欠奉因而備受壓力，但一直以來士氣十足，盡最大努力希望能得到身邊隊友的認同…但最重要的是渴望得到父親的認可！「士氣十足」是人前見到的形象，實情是只有12歲的羅拉一直「壓力山大」，被一個只有她能看到的趣怪壓力汗球纏身！隨著決賽漸近，壓力汗球變得愈來愈大，臨近壓力爆煲的羅拉究竟能否打出「翻身一擊」，打出令教練爸爸為之喝采的一球？其實「贏定輸」，由你心態決定！除了《贏定輸》外，製作特輯《認識酸黃瓜隊》亦現已於Disney+ 上線，誠邀各大觀眾一同細看壘球小隊「酸黃瓜隊」的成長歷程，探索彼思首部原創劇集的開發經過！