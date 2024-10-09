Win Win與KC情已逝？unfollow IG昔日同居變好耐無聯絡

KC與Win Win同居是公開秘密，但Win Win竟表示二人「好耐無聯絡」。

《ViuTV 2025節目巡禮》昨日在會展舉行，MakerVille旗下藝人近乎總動員出席，但就未見KC(黃家灝)及Tsoul(田曜誠)。Lyman解釋Tsoul因為彩排受傷而缺席， KC就可能因事未能現身。不過，KC早前與盧瀚霆(Anson Lo)出席活動時，疑似在西九活動上藐爆對方，因而傳已被公司雪藏。另外，P1X3L亦被問到KC的事，他們笑謂公司從不雪人，所以不相信KC會被雪藏。

然而，Win Win(楊安妮)回應KC事件時，就因為一句「好耐無聯絡」而令網民猜測他們是否感情生變。由於KC與Win Win同居是公開的秘密，就算工作多忙也未至於「好耐無聯絡」，而且網民更發現Win Win的IG沒有追蹤KC的帳號。KC則有追蹤Win Win的IG，而對上一次讚好對方的帖文是9月27日。

Win Win昨日被問到KC在活動上藐爆Anson Lo一事時，她說︰「我真係唔知呀！好耐無聯絡。」再問到「好耐無聯絡」是代表甚麼，Win Win再稱因為是太忙，她續說︰「佢唔會無禮貌，平時都係咁。」而sica就指與Win Win在幾日前才回來，並謂在台灣拍攝的時間真的很忙，指Win Win連玩電話的時間也沒有。

Win Win稱跟KC好耐無聯絡。