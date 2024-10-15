Win Win認同KC分手 sica拍手讚好兼戥對方開心

會否祝福KC反應大

Win Win楊安妮日前傳與拍拖多年的男友KC黃家灝分手，Win Win今日在活動上直認是單身狀態，「我哋的確係分咗手！」問到是否如傳聞中KC有新朋友而分手，Win Win說︰「我哋平時都識好多新朋友嘅……」在旁的sica就問︰「識呀？」Win Win稱已分手了一段時間，至於是否分了兩個月或以上，她皺了眉頭表示「一段時間囉，一段時間每個人定義唔同嘅。」

問到會不會祝福KC及新朋友，Win Win說︰「嘩！咁就……我祝福佢任何嘢嘅！」sica更表現興奮說︰「我都祝福佢呀！衷心祝福佢呀！」