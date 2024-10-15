Win Win認同KC分手 sica拍手讚好兼戥對方開心

ViuTV今日於沙田舉行記者會，宣布音樂節目《CHILL CLUB》 將首次迎來泰國音樂巨星與香港歌手crossover的 《CHILL CLUB Thai Pop Festival Event》，並於年尾12月20日舉辦大型音樂盛事 《CHILL เก่ง Music Festival》。
會否祝福KC反應大
Win Win楊安妮日前傳與拍拖多年的男友KC黃家灝分手，Win Win今日在活動上直認是單身狀態，「我哋的確係分咗手！」問到是否如傳聞中KC有新朋友而分手，Win Win說︰「我哋平時都識好多新朋友嘅……」在旁的sica就問︰「識呀？」Win Win稱已分手了一段時間，至於是否分了兩個月或以上，她皺了眉頭表示「一段時間囉，一段時間每個人定義唔同嘅。」
問到會不會祝福KC及新朋友，Win Win說︰「嘩！咁就……我祝福佢任何嘢嘅！」sica更表現興奮說︰「我都祝福佢呀！衷心祝福佢呀！」
工作填補失戀空虛
至於分手之後會否做朋友，Win Win稱要看緣份。問到分手原因及是否由她提出，她稱不便回答，但心情已平伏，因為過去的工作排程很忙碌，「都唔方便有時間諗其他嘢！」對於她與KC的跳舞組合，Win Win表示組合會如常，因為不止她與KC，還有其他成員，但自己最近因為工作忙碌，也沒時間跟他們跳舞。
sica戥Win Win分手開心
在旁的sica當聽到Win Win說是單身時，不止拍手，而且更表示替Win Win開心。Sica被問到是否知道內情時，她說︰「因為……因為離離合合呢啲嘢東西係好平常，最重要係個過程可以認識自己更加多。最重要係無論有冇戀愛都好，都要繼續努力工作。」Win Win續答︰「人生係我哋自己要活出自己。」但她承認有些不捨得，現時自己搬出來住並稱多了時間陪家人。