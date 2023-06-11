Winka取消追蹤So Ching的IG帳戶，引來網民批評。

COLLAR人數由8變7，陳泳伽(Winka)早前被發現取消退隊的蘇芷晴(So Ching)，被網民批評她的行為涼薄，並重loop她「8-1=0」的言論。其後Winka索性將IG追蹤人數清零，並在粉絲群組表示「唔好嘈喇！我0個Follow呀而家，大家唔使揣測咁多喇。」

唔再追蹤So Ching被鬧爆 Winka的IG追蹤名單除了不見So Ching的帳戶，只追蹤餘下成員、經理人阿Wing、COLLAR官方帳號及其歌迷會的帳號，有網民認為她的IG現今只是「商業用」，所以只追蹤COLLAR現有的成員及相關人士並冇不妥。然而，有網民認為其他成員也沒有取消取消追蹤 So Ching，就連COLLAR官方帳號也沒有，斥她忘記了自己當初說「8-1=0」的言論。

Winka取消追蹤So Ching的IG帳戶，引來網民批評。