COLLAR人數由8變7，陳泳伽(Winka)早前被發現取消退隊的蘇芷晴(So Ching)，被網民批評她的行為涼薄，並重loop她「8-1=0」的言論。其後Winka索性將IG追蹤人數清零，並在粉絲群組表示「唔好嘈喇！我0個Follow呀而家，大家唔使揣測咁多喇。」
唔再追蹤So Ching被鬧爆
Winka的IG追蹤名單除了不見So Ching的帳戶，只追蹤餘下成員、經理人阿Wing、COLLAR官方帳號及其歌迷會的帳號，有網民認為她的IG現今只是「商業用」，所以只追蹤COLLAR現有的成員及相關人士並冇不妥。然而，有網民認為其他成員也沒有取消取消追蹤 So Ching，就連COLLAR官方帳號也沒有，斥她忘記了自己當初說「8-1=0」的言論。
孖Candy睇騷好心情
其後Winka在粉絲群組留言說︰「唔好嘈喇！我0個Follow呀而家，大家唔使揣測咁多喇。」、「我大IG依家清晒零，淨係想拎嚟做工作嘅嘢，我自己的確開咗個Private嘅IG，不過淨係俾親朋戚友Follow。」並指很多藝人的IG追蹤名單都是清零，一切在乎「睇你點睇啦！」她又稱其私人帳號仍會與各人互動，但就未有提及有沒有追蹤So Ching。Winka在IG分享與隊友Candy看張敬軒個唱的合照，二人笑容滿面，未有因為被網民狙擊而影響心情。