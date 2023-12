女團COLLAR成員陳泳伽(Winka)昨日(23日)分享她受洗時刻,正式成為神的子女。她在社交網分享受浸儀式,見她以一身穿黑衫黑褲上陣,浸在一個私人池水中,顯得有點緊張,由牧師及好友王君馨為她進行儀式,並將整個人浸在池裏,現場傳來一片歡呼聲;完成儀式後,Winka興奮得大叫「好嘢!」她還無懼寒溫,再一次整個人潛入水底。

Winka在社交網寫道:「咁值得紀錄嘅人生大事,唔應該收收埋埋。」隊友Marf大讚她好可愛寫道︰「Too cute ,best luck and more love for you winkaka 」,幫她受洗的王君馨亦有留言︰「So happy for you dear. God is so so good!!!!」張敬軒公、麗英及為她新歌MV演出的「阿豆」張芷澄亦有送上祝福。據知,讓Winka重回信仰路是因為好友王君馨,今年二人曾合作過一集ViuTV節目《初戀Action!》,當日錄影Winka有點不適,而王君馨得悉她家裏沒有藥,便托人送到Winka家中,同時二人熱愛音樂而成為好友。