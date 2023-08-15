Winka@COLLAR新歌談堅持追夢 曾傷聲帶苦練半年終重上高音位

COLLAR成員Winka陳泳伽繼3月推出個人單曲《一手造成》MV取得過百萬點擊後，昨日(14日)再度推出新歌《奇異小姐》，歌曲以勵志為題，主要講「追夢」，無論遇上幾多挫敗也好，只要堅持着、不斷嘗試，終歸可以達成目標。Winka坦言，音樂常遇挫敗，但仍抱屢敗屢戰精神，勇往直前，而最深刻一次是聲帶受傷，花逾半年重新練習才逐漸康復。
Winka堅持到底 上天會睇到
提起挫敗，Winka自言經常會遇上：「可能我對自己要求比較高，亦希望身邊嘅人會鍾意自己嘅嘢及音樂作品，但好多時覺得做得唔夠好而有挫敗感。」音樂路上，Winka表示最大一次挫敗，莫過於聲帶受傷，她謂：「曾經因為聲帶受傷而唱唔到高音，嗰時嘅我，係要逐個Key去練番，差不多花逾半年時間先練番以前嘅聲線，而呢件事，對於我喺今次首歌上，有好大啟發，就算挫敗過，只要唔好放棄，搵適合方法，加一點時間去重拾步伐。我相信努力不會白費，上天及身邊人一定會睇到。」
預告今年再推兩首單飛歌
新歌《奇異小姐》MV，透露一個戲劇演員的故事，從而帶出追夢永不放棄的訊息，Winka表示：「面對自己追求嘅嘢，好多時喺過程都會遇上挫敗，可能因為不成熟，或者未有經驗，所以未得到成功，但只要堅持，就算帶點儍氣，亦會有人懂得欣賞。」緊接團歌《idc》推出單曲《奇異小姐》，Winka可感壓力？「做團歌好開心，可以做到不同嘅作品畀大家，可以話係期待已久，唔覺得有壓力，呢段時間推出團歌再加自己歌，成件事感覺好圓滿。」Winka亦透露今年會推出4首單飛歌曲，餘下的兩首歌，她希望嘗試曲風上跟過往有所不同，呼籲大家密切期待。