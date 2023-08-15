Winka@COLLAR新歌談堅持追夢 曾傷聲帶苦練半年終重上高音位

Winka堅持到底 上天會睇到

提起挫敗，Winka自言經常會遇上：「可能我對自己要求比較高，亦希望身邊嘅人會鍾意自己嘅嘢及音樂作品，但好多時覺得做得唔夠好而有挫敗感。」音樂路上，Winka表示最大一次挫敗，莫過於聲帶受傷，她謂：「曾經因為聲帶受傷而唱唔到高音，嗰時嘅我，係要逐個Key去練番，差不多花逾半年時間先練番以前嘅聲線，而呢件事，對於我喺今次首歌上，有好大啟發，就算挫敗過，只要唔好放棄，搵適合方法，加一點時間去重拾步伐。我相信努力不會白費，上天及身邊人一定會睇到。」