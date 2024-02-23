Winka@COLLAR獲Nowhere Boys邀合唱 與鼓手Nate真刀上陣拍MV

Nowhere Boys邀Winka@COLLAR合唱新歌《異人之野望》。

Nowhere Boys早前預告邀請女歌手合唱新歌，掀起歌迷在討論平台熱話，女主角身份終於揭盅，新歌《異人之野望》邀請人氣女團COLLAR成員陳泳伽(Winka)合唱。MV則由鼓手Nate與Winka擔任男女主角，為配合武打劇情，兩人預早跟武術老師秘密練兵，學用刀、劍、十手等武器，拍攝當日比其他樂隊成員早到場，二人穿上如武士的服裝，打起來有板有眼， Nate說：「故事中Winka係挑戰者，不斷向我挑戰，又不斷被我擊倒，佢屢敗屢戰，最終搵到一個機會贏咗我！而事實上，鏡頭外我畀佢擊中！」手背留下血痕，好彩只是有驚無險。Winka對他笑說：「最後武士就最後無事！」

Winka搖滾氣場強大 主音Van解說新歌《異人之野望》創作由來，他說：「歌名同首歌都有一種打機嘅感覺， 『異人』指特別嘅人，『野望』即係諗埋啲好奇怪嘅嘢、狂想曲。創作最初大家討論『無聊嘢』做得好精彩、好熱血，都可以非常之出色。由『推銀仔』遊戲講起，揸住一個金幣，就係等待最完美嘅一刻擲落去，然後就所有錢嘩啦嘩啦咁推晒出嚟，比喻人生就係等一個機會大爆發！『漁佬』作曲，我聽到音樂、編曲就覺得好有『東京事變』(日本樂隊)椎名林檎(主音)嘅感覺。」作曲人、Nowhere Boys琴鍵及小提琴手漁佬笑說：「我一路都係諗住把女聲去唱而作曲，然後Van就話好難受，佢問我點算，咁就梗係要搵個女仔一齊唱啦！」在作詞人Oscar和好友陳健安極力推薦，Winka是眾望所歸的最佳人選，主音Van亦大讚她的歌聲和搖滾氣場，令新歌錦上添花。