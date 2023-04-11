COLLAR成員陳泳伽(Winka)今日(11日)到電台接受森美、小儀及梁嘉琪訪問。當Winka甫進直播室，聲沙沙表示自己發高燒至38.8度，梁嘉琪聞言即謂「口罩！口罩！」小儀接著稱Winka本身有戴上口罩，森美再問她所謂的「38.8」是指甚麼，是否身體不適。她回答︰「噚日已經係咁。」當森美表示：「近排流感呀，小心呀！」沒料到Winka表示不太肯定，網民認為她完全不負責任。
森美為Winka打圓場
Winka昨晚在IG限時動態透露自己發高燒，更展示探熱針，上面顯示為38.5度，她留言說︰「嚇我唔到的！明天一定會更好！」其後她分享了一張貼了退熱貼的自拍照，示意自己沒有問題。Winka亦如常到電台接受森美等人訪問，森美聽到Winka不確定是否患上流感之後，他與小儀隨即為她打完場說︰「我幫你肯定，其實都有呢啲徵狀都係，辛苦你啦！你唔介意我哋戴上口罩就得啦！」森美續指梁嘉琪表現過份激動有點過份，更爆對方立即戴上3個口罩，嘉琪亦隨即承認自己很失禮，向Winka及眾人耍冧。
網民批評：行為缺德
Winka頂硬上當然勇氣有加，她更坦言不舒服仍可以如常答問題，可見自己平日是一個非常噪的人，「我入行之後開始學會靜下來」。森美在訪問中憶述，有一次發燒主持節目，感覺整個人慢了半拍，其後獲監製大讚他當日表現出奇地好，並指沒想到發燒為他帶來一個重新審視表現的機會，知道慢半拍可能會好一些，接住指Winka亦因為發燒比過去訪問的表現更好。
不過，網民認為Winka的行為缺德，因為近日有不少「中招」個案，加上她有病在身，理應透過電話做訪問，在家休息，減低傳染給別人的機會。