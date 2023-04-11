COLLAR成員陳泳伽(Winka)今日(11日)到電台接受森美、小儀及梁嘉琪訪問。當Winka甫進直播室，聲沙沙表示自己發高燒至38.8度，梁嘉琪聞言即謂「口罩！口罩！」小儀接著稱Winka本身有戴上口罩，森美再問她所謂的「38.8」是指甚麼，是否身體不適。她回答︰「噚日已經係咁。」當森美表示：「近排流感呀，小心呀！」沒料到Winka表示不太肯定，網民認為她完全不負責任。

森美為Winka打圓場

Winka昨晚在IG限時動態透露自己發高燒，更展示探熱針，上面顯示為38.5度，她留言說︰「嚇我唔到的！明天一定會更好！」其後她分享了一張貼了退熱貼的自拍照，示意自己沒有問題。Winka亦如常到電台接受森美等人訪問，森美聽到Winka不確定是否患上流感之後，他與小儀隨即為她打完場說︰「我幫你肯定，其實都有呢啲徵狀都係，辛苦你啦！你唔介意我哋戴上口罩就得啦！」森美續指梁嘉琪表現過份激動有點過份，更爆對方立即戴上3個口罩，嘉琪亦隨即承認自己很失禮，向Winka及眾人耍冧。