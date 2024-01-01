Winka@COLLAR維港倒數直播甩打底褲 經理人衝上台解圍

COLLAR、許廷鏗、林欣彤、Tsoul、KC等昨日(31)出席旅發局的跨年倒數演出。COLLAR率先登場跳唱《Speak Love》，惟Winka(陳泳伽)疑因為跳舞動作太勁，入面的打底褲鬆脫單邊滑落，而Ivy So(蘇雅琳)亦出現相近的情況，只是她的打底褲其中一邊滑出少少，不及Winka般嚴重。

打底褲愈滑愈出

COLLAR跳唱《Speak Love》時，其中一部份的舞步見到Marf(邱彥筒)跟Winka、Ivy So雖然做出一個跪地動作，而Winka、Ivy So更要擘大髀令直播畫面清楚見到二人的黑色打底褲。未幾Winka的打底褲單邊滑出，而且隨住她的舞步愈滑愈出。

她站在前排跳唱時，打底褲已經滑到大髀，她低頭檢查狀況時，雖然而色一沉，但很快回復狀態，繼續又跳又唱。直到最後，打底褲已完全滑出，最後落到腳腕位置，但Winka繼續專注跳唱，未有受影響。至於Ivy So的打底褲其中一邊亦露出裙外，但不及Winka般嚴重。