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娛樂
2024-01-01 09:30:00

Winka@COLLAR維港倒數直播甩打底褲 經理人衝上台解圍

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Winka在跳唱《Speak Love》時，意外滑出打底褲。

COLLAR、許廷鏗、林欣彤、Tsoul、KC等昨日(31)出席旅發局的跨年倒數演出。COLLAR率先登場跳唱《Speak Love》，惟Winka(陳泳伽)疑因為跳舞動作太勁，入面的打底褲鬆脫單邊滑落，而Ivy So(蘇雅琳)亦出現相近的情況，只是她的打底褲其中一邊滑出少少，不及Winka般嚴重。

Winka在跳唱《Speak Love》時，與Ivy So的動作頗大。

打底褲愈滑愈出

COLLAR跳唱《Speak Love》時，其中一部份的舞步見到Marf(邱彥筒)跟Winka、Ivy So雖然做出一個跪地動作，而Winka、Ivy So更要擘大髀令直播畫面清楚見到二人的黑色打底褲。未幾Winka的打底褲單邊滑出，而且隨住她的舞步愈滑愈出。

她站在前排跳唱時，打底褲已經滑到大髀，她低頭檢查狀況時，雖然而色一沉，但很快回復狀態，繼續又跳又唱。直到最後，打底褲已完全滑出，最後落到腳腕位置，但Winka繼續專注跳唱，未有受影響。至於Ivy So的打底褲其中一邊亦露出裙外，但不及Winka般嚴重。

經理人上台扯甩褲解圍

當她們唱完後，先由Gao跟在場人士打招呼，此時經理人Wing立即上台幫Winka扯掉打底褲，而同一時間Gao(沈貞巧)見狀亦介紹下一首表演曲目，分散大家注意力。負責直播的攝影師雖然亦很醒目把鏡頭移至Gao身上，可惜經理人上台為Winka除褲的畫面仍是不幸直播出街。

Winka事後在IG亦有轉載有關畫面，並留言說︰「2024新技能解鎖，唱歌without earmon都唔好慌，捉緊個信念。」並分享COLLAR的大合照。

Winka轉載甩褲的短片。

COLLAR大合照。

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