COLLAR成員Winka (陳泳伽)日前接受梁泰來的電台節目訪問。Winka提到錄製《一手造成》時，需要「自虐式」看著與前男友相處片段才能更投入，她說：「錄這首歌時，我會看著手機跟前度的合照，邊唱邊回憶，是會哽咽，但會更投入。」提到網民指她不停消費前度，Winka承認為此感到迷惘及矛盾，再被問到何事跟前度到分手，她說：「我只想說人去到某階段看法不同了，兩個人步伐不一就有很多衝突。」

不想 變得太圓滑

Winka續說︰「現在很多人認為我講太多，好像頗尷尬亦令我反思，到底該不該人前人後兩個樣？所有問題，我可以很官腔答，但我覺得這不是我，大家又會否喜歡變官腔的我？我很想拿到一個平衡，很多人不是一開始接觸我至今，不太了解我的性格，我一說太多就會讓人感覺我口沒遮攔，但清楚我的人就會明白我，我想調整，但我又不想被磨蝕得太圓滑，就變了沒特色。」

談及自己處理上一段感情的缺點，Winka續說：「我有很多不好，亦有不成熟的地方，我真的太長氣了！因對方是我重視的人，經常囉唆他該怎樣怎樣，我出發點想為對方好，但最終讓人有hard feeling！」