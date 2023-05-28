COLLAR成員Winka (陳泳伽)日前接受梁泰來的電台節目訪問。Winka提到錄製《一手造成》時，需要「自虐式」看著與前男友相處片段才能更投入，她說：「錄這首歌時，我會看著手機跟前度的合照，邊唱邊回憶，是會哽咽，但會更投入。」提到網民指她不停消費前度，Winka承認為此感到迷惘及矛盾，再被問到何事跟前度到分手，她說：「我只想說人去到某階段看法不同了，兩個人步伐不一就有很多衝突。」
不想變得太圓滑
Winka續說︰「現在很多人認為我講太多，好像頗尷尬亦令我反思，到底該不該人前人後兩個樣？所有問題，我可以很官腔答，但我覺得這不是我，大家又會否喜歡變官腔的我？我很想拿到一個平衡，很多人不是一開始接觸我至今，不太了解我的性格，我一說太多就會讓人感覺我口沒遮攔，但清楚我的人就會明白我，我想調整，但我又不想被磨蝕得太圓滑，就變了沒特色。」
談及自己處理上一段感情的缺點，Winka續說：「我有很多不好，亦有不成熟的地方，我真的太長氣了！因對方是我重視的人，經常囉唆他該怎樣怎樣，我出發點想為對方好，但最終讓人有hard feeling！」
難給予男友安全感
節目中，Winka直認現在有追求者，但還不敢展開新的關係，「就是因為發覺自己不夠成熟，最近真的不敢進入另一段關係，因為不清楚自己會否再做些甚麼會傷害對方，亦不知人家可否接受到我現在的工作，所帶給他的不安全感。太快認定對方最終混吉，又會傷害人。」
Winka坦言希望再次拍拖就可以行到最後，至於今天的理想伴侶條件，她說：「對方最重要有自己的想法，清楚自己想做甚麼，有清晰的人生目標，對人生或生活要有態度；另外，我亦希望對方能像我般多說話，那就可以跟他一起討論傾偈。」