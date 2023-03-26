日前她在IG轉發一則散文，並寫下：「在山頂，我許下了很多個人生目標和願望。」散文中提到女主角希望全香港的人喜歡她唱的歌，而男主角「少男」就向女方表示「很快便會」。這篇文的女主角正是Winka，而散文的作者以及文中的「少男」相信就是Winka的前度。有網民不滿Winka曝光與前度的故事，並私訊她批評其行為是消費前度。

COLLAR成員陳泳伽(Winka)早前推出新歌《一手造成》，此歌是以她的愛情故事作為藍本，亦是憑歌寄意之作。她日前在訪問中透露與拍拖6年的男友分手，但大家再見亦是朋友，對方繼續出任歌迷會會長一職。

關乎人格層面要回應

Winka向來對不平的事都會發聲，今次牽涉到自己，她認為有必要回應對方，於是寫下長文回應說︰「經常覺得解釋係一件感覺好笨拙嘅事，但就係想講一講，因為關乎到一個人嘅人格層面~而介意嘅我，唔想裝作不介意！本身係自己嘅故事，但分享就變成消費！被形容到只有消費，實在有啲難以接受。大家並唔係對感情兒戲嘅人，就算喺訪問入面有提及前度，唔代表唔重視。會長係前度其實一早已經係公開的秘密，我哋嘅分開，大部份人都知道，其實冇需要隱瞞大家。而我哋分開嘅內容亦都冇被我完全公開~因為的確亦都要留返一啲空間，去保護彼此之間！」

她坦言6年的感情，不會感到不可惜，在記者的提問下，她是如實作答。她說︰「6年嘅感情入面，冇人會覺得唔可惜。Share呢個post係因為呢段說話喺我心中係好美好嘅回憶，係一個我覺得好關鍵，對我嚟講係有好大力量嘅事。先放下嘅人，唔代表會唔捨得同難過。但感情並唔係咁簡單就可以完全被解釋。一段感情嘅結束同處理，亦都冇一個最佳答案。只有大家點樣相互共識去保持點樣嘅距離，會係大家最舒服！喺你角度，如果你嘅前度咁樣做，你會覺得被不尊重？但你唔係我嘅前度，而你所知道同了解嘅，其實並不多~批評可以好簡單，友善嘅建議會比較但會更加好，希望下次你可以從建議嘅角度出發。」