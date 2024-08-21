Winky@Beanies半年出三首自創歌 8.30舉行迷你音樂會

Beanies成員之一的黃健怡(Winky)近日推出今年第三首個人單曲《空空避世學》，半年內完成三部曲，是今年女新人中，暫時推出最多個人作品的一個。三部曲全是Winky親自作曲及Oscar Lee填詞，而最終章的《空空避世學》，Winky請來賴映彤負責編曲及監製。

由《喵喵厭世學》、《初初出世學》到《空空避世學》，Winky說：「三首歌係同一個系列，都係身處喺同一個空間入面，第一首係講一隻厭世嘅貓；第二首歌係講個主人點去面對生死呢個課題；第三隻係講隻黑膠碟喺自己個世界轉呀轉，點樣去享受獨處時光。」

完成了三部曲系列，對Winky來說，就像砌好一副砌圖，「由第一首歌幫副砌圖起咗個框，到第二首歌加咗好多唔同元素在內，第三首歌終於完成呢副砌圖，對我嚟好似完成一個里程碑咁，好多謝Oscar一路同我去創作呢三首歌，一齊去建構咗呢間屋出嚟。」最令Winky開心的，是8月30日可以將「這副砌圖」呈現給觀眾，「嚟緊會有個迷你音樂會，可以一次過將呢三首歌唱畀大家聽，希望大家可以從我哋嘅音樂、歌詞，去感受到呢間屋入面每個角色想表達到嘅嘢。」

至於今年內會否推出第四首歌，Winky大賣關子，說：「暫時係未有定案，因為呢系列嘅歌出完，我希望可以轉換一下個場景，嘗試將唔同嘅感覺、唔同嘅Winky畀大家。」Winky表示，如果出第四首歌的話，希望以另一種曲風帶另一個面向的Winky給樂迷。