Winky@Beanies推出個人首支單曲《喵喵厭世學》 鎖定目標：想多啲聽眾認識我

首支個人單曲《喵喵厭世學》不是K歌，一點都不易唱，Winky笑言自己在加緊練習中，「自己唱都有啲難度。」雖然不是K歌，但卻很搶耳，樂迷聽到容易有印象，「首歌入面有好多唔同嘅風格，中間有一段會好似big band咁，個groove會由4拍變3拍又變番去4拍。」這個idea，是由Winky與監製Justin Yau一齊想出來，「因為Justin玩啲比較jazzy嘅嘢，咁我就搵咗佢編曲，擺咗好多唔同idea入呢首歌，變成咗一首比較多唔同風格嘅一首歌。」

新歌《喵喵厭世學》由Justin Yau監製及編曲，Winky自己作曲，並請來Oscar填詞，對於創作靈感，Winky就是去年年初日本之旅已有，「呢首歌嘅idea pop up得好快，上年3月去日本時突然間有個好童話嘅感覺，好似一個漫畫世界咁，究竟貓嘅視覺係點睇呢個世界呢？」本身好鍾意貓的Winky，但卻沒有養貓，「因為同屋企人住而冇養貓，所以先至對貓有好多嘅幻想！」

新歌《喵喵厭世學》由Justin Yau監製及編曲，Winky自己作曲，並請來Oscar填詞，對於創作靈感，Winky就是去年年初日本之旅已有，「呢首歌嘅idea pop up得好快，上年3月去日本時突然間有個好童話嘅感覺，好似一個漫畫世界咁，究竟貓嘅視覺係點睇呢個世界呢？」本身好鍾意貓的Winky，但卻沒有養貓，「因為同屋企人住而冇養貓，所以先至對貓有好多嘅幻想！」

拍MV當日，市區氣溫只得7度，由於拍攝場地在新界北區的村落，氣溫比市區低幾度，為了配合MV拍攝，Winky只能穿上薄薄的lace長裙，加上因為裙太薄，未能貼上暖包，所以對她來說特別難忘，「4、5度嚟到坪輋荒廢嘅廢屋，我係覺得好凍嘅！但係有電視同薯片嘅加持，咁我就唔凍喇！」

習慣同隊友齊上齊落，Winky今次單飛出歌，完全感受到當中的分別，「拍MV feel到好唔慣，平時拍MV同其他幾個女仔一齊，好多嘢可以分享，唔會話自己一個好悶，今次要好專心咁記得下一個位要去邊、要咪邊part嘴，呢個位我仲係好唔慣嘅。」單飛出歌做女新人，Winky沒有擔心會影響Beanies的發展，「佢哋每個人都會有自己嘅solo歌曲，個個嘅風格唔同，樂迷可以憑大家嘅solo去睇到我哋嘅特點！」