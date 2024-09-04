Winona Ryder自揭受負面報導影響無緣拍《無痛失戀》

90年代荷里活女神Winona Ryder因為Netflix 劇Stranger Things（《怪奇物語》）中飾演Will媽咪Joyce而彈起，近排佢為新片《嘩鬼家族》(Beetlejuice)宣傳，少不免要做宣傳爆吓料，同埋盛讚《嘩》導演Tim Burton令佢重拾自信。

In case你太後生唔知，Winona Ryder90年代拍過Tim Burton嘅套作品，而當年Winona 眼大大但又唔係行典型玉女路線，反而吸引一眾麻甩仔。不過喺2001年，Winona Ryder被控喺洛杉磯一間百貨公司偷竊，後來更加罪成，令佢由高峰跌落谷底。

Winona Ryder憶述Michel Gonfry約佢去間細餐廳傾劇本，狗仔隊喺出面捕實，佢話好記得導演點樣說服佢個劇本有幾非比尋常。雖然最終同《無痛失戀》甚至更多好戲無緣，Winona Ryder強調而家唔係投訴，而係明白當時自己嘅身份同新聞，的確會令電影嘅焦點去咗佢身上。

而家Stranger Things拍緊最後一季，相信Winona Ryder仍然有運行食尾糊。反觀同佢同期一樣被外媒啄住嘅Britney Spears，就似乎仍然要努力克服。

原文刊登於 電影LOL