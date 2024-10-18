WinWin與疑似「小三」原來係朋友 KC被網民洗版式鬧爆：娛圈賤男

《造星》出身的WinWin（楊安妮）傳與拍拖多年的男友KC（黃家灝）分手收場，WinWin在活動上直認是單身狀態：「我哋的確係分咗手！」並表示過去的工作排程很忙碌，所以心情亦已平伏。不過，日前有傳媒向WinWin展示KC斷正東京孖一名日本女子行街的相片，WinWin卻相當驚訝，近日再有報道指原來該名日本女子與WinWin曾是朋友，而WinWin亦早知「小三」是誰。

疑似偷食照片曝光後，網民火速把該名被封為「WinWin2.0」的日本女子起底，有指她年僅20歲是日本籍女子，極愛跳舞，今年7月更曾在社交平台分享與KC及WinWin 在日本街頭曬舞技的短片，並分唔tag了他們，不過，其後日子女子與KC練舞練出愛火花，二人不時瞞住WinWin私約，WinWin身邊不少好友亦知道KC與日本女子行得好埋，並有向WinWin 告密，當WinWin 得知二人秘密搭上後，即嬲得unfollow他們，並從社交平台刪掉三人在日本街頭的練舞短片。

而該名日本女子被網民揭露身份後， 昨日亦立即刪掉了與KC及WinWin在街頭跳舞的短片；而KC曾是好男友的形象一夜盡毁，網民洗版式留言圍剿他「賤男」、「事業未起就玩女」、「又一娛圈渣男」等等，但負評似乎未有影響KC，他僅關閉了社交平台的留言功能，並不斷在IG限時動態狂貼搞笑短片，心情大靚表示：「笑到抽筋」。