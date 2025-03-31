WinWin 疑再爆KC 渣男行為 帶埋小三同枱食飯 ：喺我面前facetime

《造星》出身的楊安妮 （WinWin）與拍拖6年的男友黃家灝（KC）分手收場，WinWin早前在活動上直認回復單身：「我哋的確係分咗手！」同時爆出KC偷食消息，「小三」疑是WinWin的一名日籍女性朋友Kinari Koshimizu，KC跟WinWin熱戀時，更與「小三」曾一同在日本拍攝街頭跳舞影片。WinWin努力走出情傷，日前她為「機動電視台」的節目《超杰出聊天室》擔任嘉賓，並與超酸及阿杰大談最深刻的失戀經歷，雖然WinWin 沒有指名道姓，但內容令不少網民聯想所說的人就是前男友KC。

節目中三女大談「最深刻失戀經驗」，WinWin 表示：「我發現佢出軌，跟住佢仲要帶埋我去同嗰個女仔一齊食飯！」她續指：「我一直知道佢同緊一個女仔傾偈，仲要帶我去我最鍾意嗰間餐廳度食飯，係好核突囉，之後發現一啲蛛絲馬跡，原來幾星期前一齊食飯，我哋三個一齊出去玩！跟住佢哋喺我面前facetime！（超酸︰其實佢哋係有嘢嘅？）係！」 WinWin表示最不認同是當時前男友的後續處理手法，並指對方不肯承認自己「出軌」，更反指是WinWin的問題，WinWin透露男方當時說：「係我哋之間有問題所以先分手，你唔好賴落我同個女仔度啦！我哋已經冇以前細個一齊時咁好玩，你個人愈來愈認真，個女仔好支持我任何嘢。」而令WinWin最深刻的一句是：「個女仔帶到畀我嘅開心，係你帶唔到！」

被前男友指 諗埋一邊 感心寒

WinWin傷心得消失了一星期，更3日3夜沒吃東西，不時哭醒及尖叫醒，她坦言最傷心不是分手，而是感到非常委屈，對方又不道歉，並因為一個剛相識的女子而抹煞他們以往的一切。而一個星期後WinWin再出現，前男友除沒有挽留外，更對她說：「其實你唔諗埋一邊嘅話，我哋係可以繼續做朋友個喎！你點解要咁唔開心啫！」前男友的說話令WinWin 心寒。

理直氣壯要求分手後做朋友

WinWin更指前男友完全沒有因為自己出軌道歉，更理直氣壯要求與她做回朋友，而前男友卻以極差的態度表示：「吓，咁係唔係我講咗對唔住，你就會原諒啊？咁對唔住囉！」WinWin直言那一刻感震撼：「我個三觀被毀了！依家都仲嗱住嗱住！」她坦言對前男友感到很失望，覺得對方的處理得很有問題：「你搞清楚再分開，都會有唔開心嘅，但係起碼唔係咁難睇，唔係咁肉酸。」WinWin 揚言下次要找一個成熟穩重的，並笑言現在享受單身，要成為事業型女性。