娛樂
2025-11-06 15:30:00

WTF2演唱會｜Alton親解爆喊原因 AK Frankie肺腑感言 Lokman幽默回應新團歌反宣傳(有片+歌單)

MIRROR「FING」小隊楊樂文(Lokman)、Anson Kong江𤒹生、Alton王智德和Frankie陳瑞輝完成《W.T.F.2 Live 2025》，於後台接受訪問。

MIRROR「FING」小隊楊樂文(Lokman)、Anson Kong江𤒹生、Alton王智德和Frankie陳瑞輝完成《W.T.F.2 Live 2025》，於後台接受訪問。(林俊源攝)

MIRROR 「FING」小隊成員楊樂文(Lokman)、Anson Kong(AK, 江𤒹生)、王智德(Alton)和陳瑞輝(Frankie)昨晚（5日）於亞博Hall 10舉行《W.T.F.2 Live 2025》 ，隊友邱傲然與關智斌、小儀、吳啟洋、許寶恆、梁祖堯和湯駿業等圈中友好均有捧場。集氣成功開「2.0」，四子特地在情歌環節更改選曲，由上次的男生情歌改為女生情歌，AK唱《兩種人》、Lokman唱《紅綠燈》、Alton唱《負擔不起》和Frankie唱《絕》，全場歌迷聽得如痴如醉。演唱會尾聲，當唱畢《男子組》，四子排排坐真情對話，逐一剖白心底話，其間Alton已眼濕濕，更忍不住落下男兒淚，臉上留下淚痕，一度要拉起衫領抺淚。

Alton在真情分享環節眼濕濕，當唱《Easy》和《大丈夫》時，忍不住落下男兒淚。 Alton在真情分享環節眼濕濕，當唱《Easy》和《大丈夫》時，忍不住落下男兒淚。 Alton在唱《大丈夫》時，淚灑舞台。(林俊源攝) Lokman、Alton、Frankie和AK，排排坐真情分享。(林俊源攝) Lokman受訪時發誓沒有眼濕濕，但承認情緒一度湧上心頭。(林俊源攝)

技術故障 encore開場跳唱

四子上次駕古董車駛進舞台登場，今次將車停在後台，四子落車經過觀眾席進場，瞬間炒熱全場氣氛，並送上接近20分鐘的跳唱。由於開場時發生技術故障，引致頭段現場聽不到音樂聲，在完場前「賣大包」重新送上開場的跳唱環節。四子完騷受訪，AK表示因耳機接收正常，尾段收到導演通知，建議完場前再encore開場跳唱，雖是額外演出，但腎上腺仍然高企，就谷盡體能應付，Lokman笑言沛超出預期，「呢個show無端端多咗一次opening，就嚟個最浪漫的圓滿。官方宣布呢個係『2.5』，睇下會唔會『3.0』！」AK 補充指心和感動，因為全體舞蹈員都上台，「大家輕鬆有笑容地完成，我哋開場時好兇狠，開心嘅版本，感覺好窩心。」意外帶來的首尾呼應，為演唱會劃上圓滿句號。

Lokman唱《紅綠燈》 發現兩性分別

他們自評表現值70分，隊友Tiger就覺得「2.0」更好看，但真正評分留待觀眾定論。談到慢歌環節改歌單，AK解釋上次選唱成長年代的經典男歌手歌曲，「2.0」就各自嘗試唱女歌手作品，「其實我哋都有啲問號！」向來man爆的Lokman深情獻唱《紅綠燈》，「我好專心唱，最後拎開耳機，托賴聽到尖叫聲。」他自爆本來唱另一首更大挑戰的歌，但被AK截住不透露歌名，談到最大難度，他續說，「最簡單係兩性分別，大家觀點與角度。」Alton禁不住搶白道：「會覺得歌詞唔係好啱我講。」

《W.T.F.2 Live 2025》演唱會。(林俊源攝) Lokman、AK、Alton和Frankie在《W.T.F.2 Live 2025》完場前，enocore開場的跳唱環節，依然出盡力表演，絕不馬虎。(林俊源攝) Lokman、AK、Alton和Frankie在《W.T.F.2 Live 2025》完場前，enocore開場的跳唱環節，依然出盡力表演，絕不馬虎。(林俊源攝) Lokman、AK、Alton和Frankie在《W.T.F.2 Live 2025》完場前，enocore開場的跳唱環節，依然出盡力表演，絕不馬虎。(林俊源攝) Lokman、AK、在《W.T.F.2 Live 2025》完場前，enocore開場的跳唱環節。(林俊源攝) Lokman、AK、在《W.T.F.2 Live 2025》完場前，enocore開場的跳唱環節。(林俊源攝) Lokman、AK、Alton和Frankie攜手謝幕，《W.T.F.2 Live 2025》圓滿落幕。(林俊源攝) Lokman、AK、在《W.T.F.2 Live 2025》完場前，enocore開場的跳唱環節。(林俊源攝)

Alton感觸爆喊：有feel係好難得

談到真情分享環節，上次爆喊的Lokman就發誓沒有眼濕濕，他與AK和Frankie異口同聲表示，雖然情緒從胸口湧上來，仍沒有失守，惟獨Alton忍不住落下男兒淚。他在台上分享準備《W.T.F.2 Live 2025》的喜悅，「你哋覺唔覺得開心好難？因為世界好奇怪，你接觸好多嘢都講效率、價值，有時會忘記咗照顧自己嘅開心，成日講享受當下，好老套，但真正做到有幾多個？我自己又做到幾多？做表演嘅人都好執著，當你身邊好多比較，就好容易好執著，但當能夠享受成下，就好應該獎勵一下自己。」他眼濕濕感觸表示想重複AK的一番話，但最後以「祝大家身體健康」打完場。Alton受訪時笑言，「我好自豪，做人有feel係好難得。」他認真表示，「因為《Easy》和《大丈夫》好適合現階段嘅我哋，加上全場觀眾一齊，就好有feel。同埋之前聽AK的感想，我都有啲觸動，好代表到我哋4個人，呢段時間嘅感受，台下都有人喊。」

暗爽冇失禮

Alton早前憑《社畜再培訓計劃》獲Asia Special Award 亞洲巨星獎，他表示，「估唔到有咁多正面嘅關注。」難得可親身赴韓領獎，略懂韓文的他就膽粗粗用當地語言分享感受，他自言因緊張和生疏是打了雙重七折，「但韓國人角度睇就覺得幾有誠意，仲幾可愛。(是否暗爽？)我嘅暗爽位唔係被讚可愛，而係我無失禮，呢個場合對得住大家。」對於有fans指他眼濕濕，他就強調沒有，一切情緒已被緊張蓋過。

MIRROR「FING小隊」《W.T.F.2 Live 2025》。(林俊源攝) MIRROR「FING小隊」《W.T.F.2 Live 2025》。(林俊源攝) MIRROR「FING小隊」《W.T.F.2 Live 2025》。(林俊源攝) MIRROR「FING小隊」《W.T.F.2 Live 2025》。(林俊源攝) MIRROR「FING小隊」《W.T.F.2 Live 2025》。(林俊源攝) MIRROR「FING小隊」《W.T.F.2 Live 2025》。(林俊源攝) MIRROR「FING小隊」《W.T.F.2 Live 2025》。(林俊源攝) MIRROR「FING小隊」《W.T.F.2 Live 2025》。(林俊源攝) MIRROR「FING小隊」《W.T.F.2 Live 2025》。(林俊源攝) MIRROR「FING小隊」《W.T.F.2 Live 2025》。(林俊源攝) MIRROR「FING小隊」《W.T.F.2 Live 2025》。(林俊源攝) MIRROR「FING小隊」《W.T.F.2 Live 2025》。(林俊源攝) MIRROR「FING小隊」《W.T.F.2 Live 2025》。(林俊源攝) MIRROR「FING小隊」《W.T.F.2 Live 2025》。(林俊源攝)

AK打開感官 重新與世界聯繫

AK台上的一番感言，提到從「1.0」到「2.0」期間，四位小隊成員都各有不同工作，但彼此多了共處排練，疲倦但開心，「因為呢段時間有啲迷失，迷失到自己唔知去邊，連佢哋都搵我唔到，好開心喺呢段時間搵番自己同大家(隊友)。」他許願《W.T.F》不只「2.0」，集氣於海外再開「3.0」，「我自己好想將呢個show帶到其他地方俾人睇，近近哋去澳門食個葡撻都好！每一次排大騷都會令我哋技術和感情有所增長，每次我都好珍惜呢啲moment。」他受訪時表示，兩次演唱會期間，四子拍了《夜粥先生幾多點》感情再次大躍進，「因為有段時間我自己同世界行遠咗，關閉咗一啲感官，有幾年冇去感受呢個世界，今年做咗舞台劇《SUCK樂園》，俾我好大幫助，打開感官去感受呢個世界，身邊嘅人同事，慢慢進步。」對於舉行「3.0」，AK指重點是可以一齊經歷和進步，「希望到時可唱多啲自己歌，少啲cover歌嘅演唱會。」談到增進感情，早前AK受訪形容Lokman演了舞台劇《我推的男子》腐眼大開後，連彩排都花枝招展，Lokman質問：「你又亂講啲乜？」AK曾揚言若被Lokman咀咀，會主動伸脷，他呼寃：「我亂噏啫！唔通真係伸條脷過去？」Lokman就決絕回應：「我報警㗎！」

Frankie感激「愛的鞭策」 盼放飛成長

Frankie因年紀最大被團欺在台上首先發言，他坦言出道七年來，收到不受fans或非fans的DM，為他們設想提出問題，建議改進，但訊息太大，「如果我要一一滿足，嗰個好似已經唔係我自己，我有睇晒，但想同大家講，可能俾我放飛成長一下，去做一條我自己都覺得好唔易嘅pathway，可能出嚟件事，同你哋要我哋改進嘅嘢，都係同一個目標和終點。絕對唔係聽完就算，真係聽到，但有我哋都有自己想做嘅pathway，我哋四個都係好忠於自己所做嘅嘢，但係我哋有聽到大家嘅意見，作出好出修改，大家都feel到我哋有改變，大家拭目以待，睇下我哋嘅完全體會喺點，大家都會陪住我哋吧？」他受訪時強調已完全收到fans私訊的「愛的鞭策」，並積極改進。而對比上次個人演唱，Frankie昨晚選唱傅珮嘉的《絕》，表現明顯大躍進，他表示當晚的版本在最後彩排才定案，慶幸夠熟練，算是「過骨」。他形容，「第一次《W.T.F》係get到技能，今次係除掉錯處，所以會有點step up。」其間AK多次笑到標眼水，場面一度失控。

Lokman度過難關有絕招

Lokman在台上就分享自我勉勵的志氣bite，「我覺得呢個show嘅主旨係相信，相信大家集氣可以有『2.0』。」他認為只要自己肯相信，事情就會發生，「我有一句說話係俾自己嘅絕招，當你去到最差最底嘅時候，我就會同自己講，過埋呢下，我就會得、就會發逹、就會掂。」雖然不保證明天一定好，至少可寄望捱過今日。

作為MIRROR隊長，提到新團歌《DNA is U》teaser將「MIRROR」串成「MIRRIOR」的失誤，Lokman幽默回應，「因為呢個錯，令大家知道呢首歌出現，令到大家好奇係咩嚟，就睇吓個MV，發覺原來個MV幾好睇，錯得嚟又可啱，算是好彩，多謝大家。」至於MIRROR演唱會《FEEL THE PASSION 2024》雙碟Blu-ray推出12個封面版本，惹來「分化」評論，Lokman澄清每個版本的團相和幕後花絮都一樣，「只係封面主角嘅相會多一點，其他都齊全，只係再加小心思啫。」問到fans豈不是要買齊12款才能集齊各成員靚相，「買幾多隻因人而異，睇你有幾多愛，愛就買，都可以借人哋嚟睇，發覺原來真係愛先買。」

《W.T.F. 2 Live 2025》歌單

《Rebirth of slick》

《FING! x EDM》

《VOLAR × SEXYBACK》

《Party Rock》

《FING (Round up)》

《虎道門》

《兩名男子街頭相遇》

《小心女人 》smooth criminals

《Love is on the way》

《皮思苦》

《心死了幾百次》

《兩種人》(原唱：何嘉莉)

《紅綠燈》(原唱：鄧麗欣)

《負擔不起》(原唱：關心妍)

《絕》(原唱：傅珮嘉)

《念念不忘》(原唱：麥浚龍)

《行撚開 dilemma》

《極愛自己》(原唱：陳冠希)

《壞習慣》(原唱：謝霆鋒)

《Fly》

《人畜無害》

《如果電話亭》+《非物質文化遺產》Remix

《有feel就》+《放低燈牌》

《DUM！》

《I want you back》

《放》(原唱：陳奕迅)

《破壞王》(原唱：陳奕迅)

《Rebound》

《未世紀的呼聲》(原唱：謝霆鋒)

《男子組》(原唱：軟硬)

《Easy 》、《大丈夫》(原唱：軟硬)

Encore開場跳舞環節

