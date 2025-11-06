WTF2演唱會｜Alton親解爆喊原因 AK Frankie肺腑感言 Lokman幽默回應新團歌反宣傳(有片+歌單)

MIRROR「FING」小隊楊樂文(Lokman)、Anson Kong江𤒹生、Alton王智德和Frankie陳瑞輝完成《W.T.F.2 Live 2025》，於後台接受訪問。(林俊源攝)

MIRROR 「FING」小隊成員楊樂文(Lokman)、Anson Kong(AK, 江𤒹生)、王智德(Alton)和陳瑞輝(Frankie)昨晚（5日）於亞博Hall 10舉行《W.T.F.2 Live 2025》 ，隊友邱傲然與關智斌、小儀、吳啟洋、許寶恆、梁祖堯和湯駿業等圈中友好均有捧場。集氣成功開「2.0」，四子特地在情歌環節更改選曲，由上次的男生情歌改為女生情歌，AK唱《兩種人》、Lokman唱《紅綠燈》、Alton唱《負擔不起》和Frankie唱《絕》，全場歌迷聽得如痴如醉。演唱會尾聲，當唱畢《男子組》，四子排排坐真情對話，逐一剖白心底話，其間Alton已眼濕濕，更忍不住落下男兒淚，臉上留下淚痕，一度要拉起衫領抺淚。

技術故障 encore開場跳唱 四子上次駕古董車駛進舞台登場，今次將車停在後台，四子落車經過觀眾席進場，瞬間炒熱全場氣氛，並送上接近20分鐘的跳唱。由於開場時發生技術故障，引致頭段現場聽不到音樂聲，在完場前「賣大包」重新送上開場的跳唱環節。四子完騷受訪，AK表示因耳機接收正常，尾段收到導演通知，建議完場前再encore開場跳唱，雖是額外演出，但腎上腺仍然高企，就谷盡體能應付，Lokman笑言沛超出預期，「呢個show無端端多咗一次opening，就嚟個最浪漫的圓滿。官方宣布呢個係『2.5』，睇下會唔會『3.0』！」AK 補充指心和感動，因為全體舞蹈員都上台，「大家輕鬆有笑容地完成，我哋開場時好兇狠，開心嘅版本，感覺好窩心。」意外帶來的首尾呼應，為演唱會劃上圓滿句號。 Lokman唱《紅綠燈》 發現兩性分別 他們自評表現值70分，隊友Tiger就覺得「2.0」更好看，但真正評分留待觀眾定論。談到慢歌環節改歌單，AK解釋上次選唱成長年代的經典男歌手歌曲，「2.0」就各自嘗試唱女歌手作品，「其實我哋都有啲問號！」向來man爆的Lokman深情獻唱《紅綠燈》，「我好專心唱，最後拎開耳機，托賴聽到尖叫聲。」他自爆本來唱另一首更大挑戰的歌，但被AK截住不透露歌名，談到最大難度，他續說，「最簡單係兩性分別，大家觀點與角度。」Alton禁不住搶白道：「會覺得歌詞唔係好啱我講。」

Alton感觸爆喊：有feel係好難得 談到真情分享環節，上次爆喊的Lokman就發誓沒有眼濕濕，他與AK和Frankie異口同聲表示，雖然情緒從胸口湧上來，仍沒有失守，惟獨Alton忍不住落下男兒淚。他在台上分享準備《W.T.F.2 Live 2025》的喜悅，「你哋覺唔覺得開心好難？因為世界好奇怪，你接觸好多嘢都講效率、價值，有時會忘記咗照顧自己嘅開心，成日講享受當下，好老套，但真正做到有幾多個？我自己又做到幾多？做表演嘅人都好執著，當你身邊好多比較，就好容易好執著，但當能夠享受成下，就好應該獎勵一下自己。」他眼濕濕感觸表示想重複AK的一番話，但最後以「祝大家身體健康」打完場。Alton受訪時笑言，「我好自豪，做人有feel係好難得。」他認真表示，「因為《Easy》和《大丈夫》好適合現階段嘅我哋，加上全場觀眾一齊，就好有feel。同埋之前聽AK的感想，我都有啲觸動，好代表到我哋4個人，呢段時間嘅感受，台下都有人喊。」 暗爽冇失禮 Alton早前憑《社畜再培訓計劃》獲Asia Special Award 亞洲巨星獎，他表示，「估唔到有咁多正面嘅關注。」難得可親身赴韓領獎，略懂韓文的他就膽粗粗用當地語言分享感受，他自言因緊張和生疏是打了雙重七折，「但韓國人角度睇就覺得幾有誠意，仲幾可愛。(是否暗爽？)我嘅暗爽位唔係被讚可愛，而係我無失禮，呢個場合對得住大家。」對於有fans指他眼濕濕，他就強調沒有，一切情緒已被緊張蓋過。

AK打開感官 重新與世界聯繫 AK台上的一番感言，提到從「1.0」到「2.0」期間，四位小隊成員都各有不同工作，但彼此多了共處排練，疲倦但開心，「因為呢段時間有啲迷失，迷失到自己唔知去邊，連佢哋都搵我唔到，好開心喺呢段時間搵番自己同大家(隊友)。」他許願《W.T.F》不只「2.0」，集氣於海外再開「3.0」，「我自己好想將呢個show帶到其他地方俾人睇，近近哋去澳門食個葡撻都好！每一次排大騷都會令我哋技術和感情有所增長，每次我都好珍惜呢啲moment。」他受訪時表示，兩次演唱會期間，四子拍了《夜粥先生幾多點》感情再次大躍進，「因為有段時間我自己同世界行遠咗，關閉咗一啲感官，有幾年冇去感受呢個世界，今年做咗舞台劇《SUCK樂園》，俾我好大幫助，打開感官去感受呢個世界，身邊嘅人同事，慢慢進步。」對於舉行「3.0」，AK指重點是可以一齊經歷和進步，「希望到時可唱多啲自己歌，少啲cover歌嘅演唱會。」談到增進感情，早前AK受訪形容Lokman演了舞台劇《我推的男子》腐眼大開後，連彩排都花枝招展，Lokman質問：「你又亂講啲乜？」AK曾揚言若被Lokman咀咀，會主動伸脷，他呼寃：「我亂噏啫！唔通真係伸條脷過去？」Lokman就決絕回應：「我報警㗎！」 Frankie感激「愛的鞭策」 盼放飛成長 Frankie因年紀最大被團欺在台上首先發言，他坦言出道七年來，收到不受fans或非fans的DM，為他們設想提出問題，建議改進，但訊息太大，「如果我要一一滿足，嗰個好似已經唔係我自己，我有睇晒，但想同大家講，可能俾我放飛成長一下，去做一條我自己都覺得好唔易嘅pathway，可能出嚟件事，同你哋要我哋改進嘅嘢，都係同一個目標和終點。絕對唔係聽完就算，真係聽到，但有我哋都有自己想做嘅pathway，我哋四個都係好忠於自己所做嘅嘢，但係我哋有聽到大家嘅意見，作出好出修改，大家都feel到我哋有改變，大家拭目以待，睇下我哋嘅完全體會喺點，大家都會陪住我哋吧？」他受訪時強調已完全收到fans私訊的「愛的鞭策」，並積極改進。而對比上次個人演唱，Frankie昨晚選唱傅珮嘉的《絕》，表現明顯大躍進，他表示當晚的版本在最後彩排才定案，慶幸夠熟練，算是「過骨」。他形容，「第一次《W.T.F》係get到技能，今次係除掉錯處，所以會有點step up。」其間AK多次笑到標眼水，場面一度失控。

Lokman度過難關有絕招 Lokman在台上就分享自我勉勵的志氣bite，「我覺得呢個show嘅主旨係相信，相信大家集氣可以有『2.0』。」他認為只要自己肯相信，事情就會發生，「我有一句說話係俾自己嘅絕招，當你去到最差最底嘅時候，我就會同自己講，過埋呢下，我就會得、就會發逹、就會掂。」雖然不保證明天一定好，至少可寄望捱過今日。 作為MIRROR隊長，提到新團歌《DNA is U》teaser將「MIRROR」串成「MIRRIOR」的失誤，Lokman幽默回應，「因為呢個錯，令大家知道呢首歌出現，令到大家好奇係咩嚟，就睇吓個MV，發覺原來個MV幾好睇，錯得嚟又可啱，算是好彩，多謝大家。」至於MIRROR演唱會《FEEL THE PASSION 2024》雙碟Blu-ray推出12個封面版本，惹來「分化」評論，Lokman澄清每個版本的團相和幕後花絮都一樣，「只係封面主角嘅相會多一點，其他都齊全，只係再加小心思啫。」問到fans豈不是要買齊12款才能集齊各成員靚相，「買幾多隻因人而異，睇你有幾多愛，愛就買，都可以借人哋嚟睇，發覺原來真係愛先買。」