Wyman支持新人出手撐CY 《神經刀》混合兩套經典電影

前年打入《全民造星III》十強的CY，昨日宣布以原名陳宗澤正式出道，成為「One Cool ChillGOOD」旗下首位歌手。

CY處男單曲《神經刀》以其稱號命名，而且更邀來重量級製作班底，由黃偉文（Wyman）填詞，吳林峰作曲，王雙駿負責監製及編曲。CY一直視Wyman是神級填詞人，大讚對方的填詞功力，當知道Wyman答應出手相助，他自言整個情緒簡直難以形容，並且深感榮幸。《神經刀》在各大音樂平台上架後，Wyman亦在IG發文支持CY，更透露趁CY灌錄此曲前，叫他先看一次尊尼特普（Johnny Depp）經典電影《幻海奇緣》（Edward Scissorhands），以感受歌詞中主角的寂寞、孤獨及傷痛回憶，他寫：「文案說，我請CY錄音前先看一部Tim Burton的《Edward Scissorhands》幫助入戲，但真相是，我請監製轉達希望他先看兩套電影，另一套是港產片《癲佬正傳》，可能傳話間失諸交臂，也有可能文案篇幅有限沒有寫進去⋯⋯總之這首歌就是這麼有趣的一個混合體。」Wyman還透露歌曲內Johnny Depp、秦沛、梁朝偉的人物設定，其實是他自己年輕時代寫照，並形容「所以這份詞格外親切」，CY本人則在發文下留言：「多謝你呀Wyman!!!!多謝你份詞！」更表白真的很鍾意Wyman。