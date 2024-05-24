Wyman為林奕匡度身訂造新歌 邀姜大衛《年少日記》童星何珀廉拍MV

Phil林奕匡剛完成個人音樂會，為回饋樂迷一路支持及期待，今日終推出個人新歌《波希米亞（沒有）狂想曲》。今次除卻是Phil自己作曲外，更邀來詞人Wyman黃偉文填詞，成為Phil出道以來首次獨唱Wyman作品，意義重大！

Wyman今次為Phil填詞，首先想到的是他「唱作人」的身份。因而在歌詞中用上「波希米亞」這具自由創作意義的思想作主軸，透過Phil這位唱作人的歌聲，唱出於這創作漸被輕視時代下，於不同產業下堅持固我、默默耕耘的一眾「創作者」心聲。Phil提到錄音之初，Wyman亦為他提供感情投射的入口：「啱啱收到份歌詞，Wyman就話：『阿Phil你幻想如果呢個世界冇咗音樂』去唱呢隻歌。」使Phil可以馬上投入歌詞世界之中。