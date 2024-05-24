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娛樂
2024-05-24 19:30:18

Wyman為林奕匡度身訂造新歌 邀姜大衛《年少日記》童星何珀廉拍MV

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Wyman為林奕匡度身訂造新歌 邀姜大衛《年少日記》童星何珀廉拍MV

林奕匡新歌《波希米亞（沒有）狂想曲》邀來姜大衛及何珀廉拍MV。

Phil林奕匡剛完成個人音樂會，為回饋樂迷一路支持及期待，今日終推出個人新歌《波希米亞（沒有）狂想曲》。今次除卻是Phil自己作曲外，更邀來詞人Wyman黃偉文填詞，成為Phil出道以來首次獨唱Wyman作品，意義重大！

Wyman今次為Phil填詞，首先想到的是他「唱作人」的身份。因而在歌詞中用上「波希米亞」這具自由創作意義的思想作主軸，透過Phil這位唱作人的歌聲，唱出於這創作漸被輕視時代下，於不同產業下堅持固我、默默耕耘的一眾「創作者」心聲。Phil提到錄音之初，Wyman亦為他提供感情投射的入口：「啱啱收到份歌詞，Wyman就話：『阿Phil你幻想如果呢個世界冇咗音樂』去唱呢隻歌。」使Phil可以馬上投入歌詞世界之中。

林奕匡新歌《波希米亞（沒有）狂想曲》由Wyman黃偉文填詞。

林奕匡新歌《波希米亞（沒有）狂想曲》由Wyman黃偉文填詞。

自肥邀John哥首合作

團隊為《波希米亞（沒有）狂想曲》拍攝MV亦費盡心思，請來去年兩部話題港產片《白日之下》及《年少日記》演員，包括金像獎出爐最佳男配角「John哥」姜大衛，以及小演員何珀廉參演，分別飾演Phil的老年與少年時期。從影多年的前輩John哥透露今次是他生涯當中的首個MV，更分享拍攝MV與以往電影或電視劇的分別。Phil亦因 John哥的專業而大讚：「John 哥拍攝時會睇住我點拎起本書、手點擺，跟到一模一樣！」拍攝期間，Phil John哥分享現今年輕人用語，稱自己為了「自肥」而邀請對方擔演男主角；John哥亦學以致用，說自己拍攝MV時要裝作「很Emo」。至於何珀廉對於參與PhilMV拍攝亦十分興奮，交談過程中更得知原來父親都是Phil的歌迷！

 

《波希米亞（沒有）狂想曲》邀來姜大衛與何珀廉拍攝MV。 《波希米亞（沒有）狂想曲》。是Phil出道以來首次獨唱的Wyman作品。

被漆蛋扔至渾身瘀傷

Phil於今次《波希米亞（沒有）狂想曲》的MV中擔任主角，期間除要與兩位專業演員「對戲」、大展演技外，更為藝術犧牲慘受「皮肉之苦」。於MV當中，一幕為形象化展現人生中會遇到的衝擊與考驗，僅穿一件低胸白襯衫的Phil，更要被其他演員接連不斷地投擲「漆蛋」。除當時弄得滿身油漆外，Phil在拍攝完成後更發現自己被扔至渾身瘀傷，但Phil坦言痛楚並非最大困難：「百隻蛋飛埋嚟一定會想閃避，但係盡量都保持『Poker Face』真係有啲難度。」亦因Phil的付出與堅持，才有現時MV中這令人深刻一幕，該MV今晚(24)9時在PhilYouTube頻道首播。

《波希米亞（沒有）狂想曲》由金像獎出爐最佳男配角「John哥」姜大衛演出。 《年少日記》小演員何珀廉有份參演今次MV。 林奕匡自肥成功，邀姜大衛拍攝人生首個MV。 Phil拍攝時除弄得滿身油漆外，完成後更發現自己被扔至渾身瘀傷。
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