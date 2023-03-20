Wyman黃偉文漏夜送歌詞 張敬軒翌日獻唱演出超高質

一連三場爆滿、於英國倫敦百年歷史的殿堂級場地Royal Albert Hall的《the PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON 張敬軒倫敦演唱會》日前來到尾場。 軒仔除了唱出多首耳熟能詳金曲，亦不忙跟觀眾互動，現場歌迷紛紛向他送上禮物，當軒仔拿起歌迷送上的一大紮花時說道：「咩嚟㗎入面，咁重嘅？」歌迷回答花束內裝了水，軒仔就謂：「嘩！送花送埋水，如果同你結婚你咪送埋大床？你啲機會唔使留俾我呀，留俾第二個得㗎啦，多謝你。」另一歌迷則送上一支花，軒仔笑說：「好手緊喎呢排，吓？你錄緊㗎？哦！冇呀，我話好靚呀，我未見過彩虹色嘅玫瑰呀，唔，好香呀。」 有歌迷向軒仔送上獎座，軒仔讀出獎座上的字，「張敬軒我最喜愛男……朋友，不如俾番你吖，唉～ 咁識佔人便宜嘅而家啲女仔，仲要個座係黑色大理石、金色字咁樣……」不過最特別是有歌迷送上榴槤一個，軒仔「抱着」榴槤說：「『恭喜你呀，你一定係史上第一個進入Royal Albert Hall嘅榴槤啦，你威過我呀而家。』諗唔到我呢個光環就咁俾佢搶咗。我上一次收榴槤都係《只是太愛你》，但我唔食榴槤㗎喎，我諗我同榴槤應該有個誤會，人哋同春天有個約會，我同榴槤有個誤會咁啦。」連串舉動及對話引得全場歡呼兼爆笑。

Wyman漏夜送歌詞 當晚亮點是壓軸歌曲，軒仔唱出由自己作曲、黃偉文(Wyman)填詞還未發佈的新歌《隱形遊樂場》。原來這是Wyman送給軒仔的禮物，歌詞更是Wyman於尾場前一晚的半夜時分，親自送到酒店給軒仔，絕對是新鮮滾熱辣。演唱會上軒仔解構歌曲由來，原來去年10月收歌回來後，本來想請Wyman填詞，但Wyman建議他親自作曲，軒仔亦覺得是好提議，笑說：「咁我寫呀寫，寫到年底中咗covid都未寫。」 到出發倫敦前，軒仔已把曲作好，「寫呢首歌嘅時候有一種好強烈嘅孤獨感，呢幾年嘅疫情，成個世界包括我哋生活環境嘅轉變，我成日睇住啲新聞都會有一種抖唔到氣嘅感覺，於是我將呢首歌嘅demo name咗做《Goodbye》，因為我想同呢種唔鍾意嘅無力感say goodbye。」其後便將歌曲發給Wyman，「直到噚晚，我返到酒店收到一個淺藍色嘅信封，係阿Y送俾我一份倫敦嘅紀念品，亦都係送俾香港人嘅一份手信，多謝阿Y。去到Wyman手上，佢總係可以將一啲negative嘅嘢開出花來，佢將呢首歌、呢個旋律，寫咗《黃色大門》嘅呢個番外篇。」

Wyman IG帖文。