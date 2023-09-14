X JAPAN隊長Yoshiki 美國荷李活大道留手印

日本最成功的搖滾樂隊X JAPAN的隊長兼鼓手Yoshiki(林佳樹)，其一生熱愛音樂，在國際樂壇留下無數佳作。而為紀念其非凡音樂成就，Yoshiki的紀錄片《Yoshiki：Under The Sky》早前在紐約時代廣場公映。

國際樂壇的楷模 《Yoshiki：Under The Sky》這部蔚為絕藝的紀錄片，詳盡紀錄了Yoshiki多年來在音樂上的創作與演出經歷，並收錄他大量與國際藝人的合作演出，包括美國的Lindsey Stirling、THE CHAINSMOKERS、St. Vincent、Nicole Scherzinger、英國的Sarah Brightman、德國的SCORPIONS、日本的Hyde、Sugizo、SIXTONES，以及中國的張靚穎，每一段精華時刻，都宛如他的音樂人生縮影。樂迷可透過Yoshiki本人深情解說，一探其音樂理念與背後的辛酸血淚。這不但是X JAPAN歷史的結晶，也是Yoshiki成為全球樂壇楷模的精神故事。