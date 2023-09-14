X JAPAN隊長Yoshiki 美國荷李活大道留手印

日本最成功的搖滾樂隊X JAPAN的隊長兼鼓手Yoshiki(林佳樹)，其一生熱愛音樂，在國際樂壇留下無數佳作。而為紀念其非凡音樂成就，Yoshiki的紀錄片《Yoshiki：Under The Sky》早前在紐約時代廣場公映。
國際樂壇的楷模
《Yoshiki：Under The Sky》這部蔚為絕藝的紀錄片，詳盡紀錄了Yoshiki多年來在音樂上的創作與演出經歷，並收錄他大量與國際藝人的合作演出，包括美國的Lindsey Stirling、THE CHAINSMOKERS、St. Vincent、Nicole Scherzinger、英國的Sarah Brightman、德國的SCORPIONS、日本的Hyde、Sugizo、SIXTONES，以及中國的張靚穎，每一段精華時刻，都宛如他的音樂人生縮影。樂迷可透過Yoshiki本人深情解說，一探其音樂理念與背後的辛酸血淚。這不但是X JAPAN歷史的結晶，也是Yoshiki成為全球樂壇楷模的精神故事。
Yoshiki官方YouTube頻道有直播
Yoshiki將於美國時間9月14日，於美國洛杉磯荷李活大道中國大劇院進行大手印活動，這是首位日本藝人，能在荷李活大道上留下手印，因此起廣泛討論與關注。為了讓更多Yoshiki的樂迷，參與這次甚具歷史意義的盛事，荷李活大道將在活動進行期間，實施封路，所有車輛不準進入該路段，讓出更多空間給Yoshiki的fans可以親身觀看此次盛會。而Yoshiki的官方YouTube頻道及niconico將會進行全球直播他創造歷史的一刻。