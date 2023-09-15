XiX少女組合出道5人14到16歲 Eric Kwok葉佩雯夫妻檔精心打造

XiX｜5人少女組合出道 14到16歲無代溝 Eric Kwok葉佩雯夫妻檔精心打造

新一代香港少女組合XiX，五名成員年齡由14 到16歲的成員，分別是Kiele鄧曉殷、Vici莊殷玥、Charlotte繆昀希、Crystal良玳瑩和Caitlin楊秉頤，2022 年以組合女團XiX參賽《聲夢傳奇2》成為第四名，2023年加盟環球唱片簽約旗下，並由著名音樂人Eric Kwok擔當經理人、葉佩雯擔當形象總監重要一職，正式出道。

XiX五名活潑少女的音樂風格多元化， 是美、日、韓的電子跳唱組合，開心充滿正能量，可愛得來又純真。於今日9月15日迎來首支派台作品《SiS》，XiX貫徹其跳唱面貌，加上全新形象，絕對令人眼前一亮！節奏輕快的《SiS》，講述姊妹間的感情，正正道出五女之間的感情，在當今一眾女團中能擁有這樣真擎的友誼，實屬罕見。雖然XiX由以往六位成員變為五位，但她們在籌備出道期間努力排練裝備自己，五女相處時間更加多，比起以前更為團結。因此，屬於XiX的第一首作品題材，非姊妹情莫屬。