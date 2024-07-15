XiX新歌由15歲Charlotte編舞 Eric Kwok錄音前一日先俾歌詞大整蠱

(左至右)Caitlin 楊秉頤, Charlotte 繆昀希, Crystal 良玳瑩, Vici 莊殷玥, Kiele 鄧曉殷

女子組合XiX推出全新單曲《Pretty Good》，MV散發青春活潑的氣息，以Y2K及滑雪造型作主調，加上連場勁歌熱舞，相當吸引觀眾眼球。今次新歌MV由年紀輕輕的Charlotte繆昀希擔大旗，15歲的她唱跳皆精，與著名排舞師Sunny Wong一同編舞。 Eric Kwok大讚Charlotte很有舞蹈天份，並認為對方可能是這一行最年輕的排舞師！ Charlotte在歌曲當中更有dance solo，表現相當亮眼。XiX今次的舞蹈有別於Kpop常見集中手的動作，她們著重腳的動作，舞步又快又密，啱beat跳完之餘仲要企得穩難度相當高。

新歌《Pretty Good》除了舞步高難度之餘，唱方面同樣大挑戰，歌詞又快又密，要一口氣唱完咬好每個字，絕對是「考牌」之作。Eric Kwok還故意「整蠱」五位女生，在錄音前一天才給她們歌詞準備，尤其對鬼妹仔Kiele是一挑戰。Eric Kwok解釋：「當然我知道她們有能夠應付才這樣做，事關這是一個機會讓她們明白，要成為一個專業的藝人，不是每次錄音都有一個月時間讓你準備，要鍛練自己可以隨時隨地接受不同挑戰。」

Eric Kwok非常疼錫XiX五位女生，但他認為嚴師出高徙，在拍攝MV前兩個月已經督促她們好好管理體重，務求以最佳狀態示人。五位女生出盡氣力戒口，完成艱鉅任務，Eric說：「這兩個月她們體重時高時低，搞到我頭都痛埋，好彩最後佢哋都乖乖做到。」



XiX戒口兩個月去到拍攝當然不敵誘惑，幾乎吃光劇組準備的薯條，差點激死Eric Kwok：「啲薯條係用道具要出鏡㗎，幾驚俾佢哋食晒冇得拍！」話雖如此，其實Eric非常緊張她們，事關身負編舞重任的Charlotte同時要應付大考，他說：「這段時間Charlotte很大壓力，她對自己要求很高，又要溫書又要編舞，編完自己又要跳，休息都沒有時間，不過最後她都能超額完成，非常叻女！」

(左至右) Vici 莊殷玥, Kiele 鄧曉殷, Crystal 良玳瑩, Charlotte 繆昀希, Caitlin 楊秉頤。