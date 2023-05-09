XiX未開始已結束 隊長劉芷君率先單飛全隊瀕臨解散

《聲夢傳奇2》中的女子組合XiX由劉芷君、莊殷玥、梁善知、繆昀希、鄧曉殷及楊秉頤組成，由劉芷君擔任隊長，全隊人平均年齡只是14歲，非常青春。然而，6位的樣貌一般，由參賽開始已被網民批評，但XiX仍獲無綫及導師之一的Eric Kwok睇重。最後XiX在比賽中只獲第4名，並奪得「優秀表現獎」和「舞台魅力獎」兩大獎項。

不過，XiX由完賽之後，工作量並不多，除了早前參與紀念張國榮《REMEMBERING Leslie》企劃，翻唱《Miss You Much》一曲，及於母親節當天亮相節目《我和媽咪有個約會》之外，並未見有太多搞作。然而，擔任隊長的劉芷君於上月出席歌迷會活動，並宣布單飛推出個人歌曲，更獲無綫派人採訪，並有「一蚊Joe」游莨維同「蔥頭」丘梓謙到場跟她分享經驗。至於XiX則以5女姿態出席環球唱片另外舉辦的紀念張國榮演唱會演出。

有指劉芷君跟英皇簽約，但英皇娛樂的網站未見她的名字，今日有指XiX中只得劉芷君獲無綫簽約，其餘5人則交由Eric Kwok「照顧」，或許會安排她們與環球簽約，如當年他力薦曾比特加入環球一樣。