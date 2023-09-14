XiX本周六正式出道 由Eric Kwok引薦入環球

Eric Kwok栽培的女子組合XiX終於出道，並由他引薦入環球。

《聲夢Junior》參賽者梁善知(Crystal)、繆昀希(Charlotte)、鄧曉殷(Kiele)、楊秉頤(Caitlin)、莊殷玥(Vici)和劉芷君（Aster）以女子組合XiX獲無綫護送到《聲夢傳奇2》比賽，Eric Kwok(郭偉亮)更多次在比賽中表明睇好XiX，惟XiX最後輸掉比賽，無綫只跟Aster簽約，其餘幾位成員即成棄將，更一度傳XiX未正式出道便已經結束。

XiX現身商場夜市活動 不過，Eric Kwok從未放棄過XiX，除了安排她們出席活動，又為她們寫歌，並引薦她們跟環球簽約。今日環球向傳媒發出邀請函，表示XiX將於本周六在觀塘apm舉行新歌《SiS》發布會。另外，商場亦公布XiX的活動詳情，官方稱「apm就邀請咗Xix嚟我哋嘅 #青春女團唱跳夜，到時除咗會派出舞蹈擔當同大家勁歌熱舞，仲有新鮮出爐嘅出道作品《SiS》兼同你哋大玩遊戲！今次亦都係Xix第一次以全新陣容出席活動，大家記住早啲嚟到俾心心支持呢隊新晉女團喇！」