XODIAC三子香港行放肆狂食 現身Filmart與老闆施念慈首度同台

香港國際影視展（Filmart）今日開幕，今屆Filmart首次推出「人工智能影坊」（AI Hub）試點項目，由香港貿發局、香港電影後期專業人員協會（AMP4）及香港電影製作發行協會（MPDA）合辦，透過主題展示區及多場精彩活動，展示涵蓋前期製作、視覺及音效等多項應用，當中包括AI虛擬製作、AI修復與生成式影像、AI角色創作等，展示並探討AI技術如何革新影視製作流程。
港產K-POP男團XODIAC派出三位成員今日出席發布會，經理人公司Jacso Entertainment創辦人及CEO施念慈亦有現身，同場公開播出XODIAC新歌《TIME 2 SHINE》加入AI技術的革命性創新MV，令人大開眼界。
XODIAC隊長LEX、香港成員SING（麥駿昇）、LEO（李傲賢）到場，在活動上分享新歌的MV花了約24小時拍攝，並大嘆當中出現的AI爆炸及變臉效果好神奇，原來MV內的落雪場面並非後製，而是取景當日突然落雪，令畫面出來更具美感，SING更賣口乖大讚停次MV畀足100分！
LEX剛在香港度過生日，除了拉隊食辣蟹外，隊友更帶他到茶餐廳歎地道美食，包括菠蘿油、雞扒撈麵，SING坦言今趟返港食得太放肆的確肥了不少，表示：「下次返嚟應該會靚仔番！」SING與LEX屬易胖體質，兩人就算飲水也會肥，相反LEO就食極唔肥，SING又自爆過問AI如何減肥，AI就向他回答「做運動」。至於淡出幕前多年的施念慈，今日亦在發布會受訪，又分享利用AI技術融入韓流MV的構思，當她站台期間，兩位愛將SING與LEO立即拿出手機拍下老闆，相當鬼馬。之後，施念慈、LEX、SING、LEO齊齊同台合照，SING笑言第一次跟老闆在公開場合同台，三子後天便啟程返韓國，結束今次的緊密行程。