XODIAC三子香港行放肆狂食 現身Filmart與老闆施念慈首度同台

香港國際影視展（Filmart）今日開幕，今屆Filmart首次推出「人工智能影坊」（AI Hub）試點項目，由香港貿發局、香港電影後期專業人員協會（AMP4）及香港電影製作發行協會（MPDA）合辦，透過主題展示區及多場精彩活動，展示涵蓋前期製作、視覺及音效等多項應用，當中包括AI虛擬製作、AI修復與生成式影像、AI角色創作等，展示並探討AI技術如何革新影視製作流程。

港產K-POP男團XODIAC派出三位成員今日出席發布會，經理人公司Jacso Entertainment創辦人及CEO施念慈亦有現身，同場公開播出XODIAC新歌《TIME 2 SHINE》加入AI技術的革命性創新MV，令人大開眼界。