XODIAC今日強勢出道 港仔SING化身型爆白馬王子澳門決戰LEX

XODIAC的出道歌《THROW A DICE》今日正式公開。

「港產韓團」XODIAC獲天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ Newbies強勢打造，今天以9人男團姿態正式出道。繼上月推出Pre-debut song（出道前傳歌）《CALLING》後，今日公開出道歌《THROW A DICE》，並在韓國舉行Showcase，到時會在YouTube直播與全球粉絲見面，首度與全球粉絲互動，令人期待。

LEX 向 SING 舉槍 XODIAC於韓國時間昨日凌晨公開《THROW A DICE》MV預告，當中預告一開頭就見到「港仔」SING和總隊長LEX現身澳門街頭，兩人甫見面即興奮握手，之後9位成員就齊齊登場，不過9人都煞有介事的模樣，令人好奇之後的發展。而MV預告結尾可見SING和LEX「決裂」，LEX更忽然舉搶指向SING，似乎兩人要來一場生死對決。