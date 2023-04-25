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娛樂
2023-04-25 14:22:33

XODIAC今日強勢出道 港仔SING化身型爆白馬王子澳門決戰LEX

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XODIAC的出道歌《THROW A DICE》今日正式公開。

XODIAC的出道歌《THROW A DICE》今日正式公開。

「港產韓團」XODIAC獲天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ Newbies強勢打造，今天以9人男團姿態正式出道。繼上月推出Pre-debut song（出道前傳歌）《CALLING》後，今日公開出道歌《THROW A DICE》，並在韓國舉行Showcase，到時會在YouTube直播與全球粉絲見面，首度與全球粉絲互動，令人期待。

XODIAC今日公開出道歌《THROW A DICE》。 SING和總隊長LEX現身澳門街頭。 XODIAC於韓國時間昨日凌晨公開《THROW A DICE》MV預告。 XODIAC於韓國時間昨日凌晨公開《THROW A DICE》MV預告。 香港成員SING更化身做型格白馬王子。 總隊長LEX與隊友早前到澳門取景。 LEX忽然舉搶指向SING。 香港成員LEO則以COOL爆形象示人。

LEXSING舉槍

XODIAC於韓國時間昨日凌晨公開《THROW A DICEMV預告，當中預告一開頭就見到「港仔」SING和總隊長LEX現身澳門街頭，兩人甫見面即興奮握手，之後9位成員就齊齊登場，不過9人都煞有介事的模樣，令人好奇之後的發展。而MV預告結尾可見SINGLEX「決裂」，LEX更忽然舉搶指向SING，似乎兩人要來一場生死對決。

XODIAC成員ZAYYAN XODIAC成員WAIN XODIAC成員SING XODIAC總隊長LEX XODIAC成員LEO XODIAC成員HYUNSIK XODIAC成員GYUMIN XODIAC成員BEOMSOO XODIAC成員DAVIN

紅白黑西裝登場

被韓媒睇的XODIAC，日前於官方IG公開出道歌《THROW A DICE》的概念照，9位成員分別以紅白黑的西裝造型登場，展示成熟的一面，當中身為隊中「門面擔當」的香港成員SING更化身做型格白馬王子，而另一香港成員LEO則以COOL爆形象示人。

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