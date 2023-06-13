XODIAC任印尼、韓國建交50周年盛會嘉賓 ZAYYAN家鄉爆紅獲總統長子邀約飯局

XODIAC為首張專輯《THROW A DICE》舉行一連三場的簽名會。

天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ Newbies，今年打造首隊「港產K-POP男團」XODIAC，經出道個多月，XODIAC工作接踵而來。 XODIAC的九位成員最近為首張專輯《THROW A DICE》舉行一連三場的簽名會，引來來自各地粉絲撐場。 SING 大擺烏龍 XODIAC趁舉行簽名會期間，於社交平台公布粉絲名為「X-BLISS」，「X-BLISS」代表XODIAC和粉絲們在一起時迎來無比的開心及幸福。而在簽名會上，隊中兩大香港成員SING和LEO亦發揮他們多國語言天份，以韓文、英文及廣東話與來自世界各地的粉絲交流，一向識冧粉絲的SING竟然講到失手，搞笑對住一名韓國粉絲講廣東話，烏龍百出。

怕醜LEO被捉手仔 而另一怕醜港籍成員LEO就獲女粉絲要求做5秒男朋友，女粉絲更主動出擊，表示在台上索取簽名的5秒期間要求捉實LEO手仔做其女友，5秒過後女粉絲反問LEO有甚麼向前女友說，即時令怕醜仔LEO不知所措，場面搞笑。