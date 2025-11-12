XODIAC全新造型谷新歌 SING麥駿昇激減40磅回歸舞台

韓國男團XODIAC於昨日（11日）正式推出新作《Alibi》，並在韓國知名音樂節目《The Show》的最終集上進行回歸演出。此次歌曲的風格及成員們的造型皆為全新嘗試，巧妙融合了王子與吸血鬼的夢幻主題，展現出一種疑幻疑真的效果。
下星期公開AI版MV
在MV中，香港成員SING（麥駿昇）露出尖牙，明顯SING 是飾演吸血鬼。而另一香港成員LEO（李傲賢)）在最頭一幕被眾人強拖着及最後一幕吸血的鏡頭，令粉絲紛紛議論LEO究竟是吸血鬼還是王子？新歌《Alibi》除了公開實拍MV之外，還結合了以往於現實和虛擬的演出和AI圖像效果，製作了AI版本的MV，而下星期公開的AI版本MV，便會交待成員們誰是王子誰是吸血鬼。
告別《The Show》
對於《The Show》的最終集，SING與LEO均表示遺憾，二人出po有幸見證和參與節目的最後一集。他們稱：「雖然這個節目已成為珍貴的回憶，但今日適逢我們回歸的第一天，這既是一個結束，同時也是一個開始，所以顯得格外有意義。」此外，《Alibi》在首日便登上韓國音源Bugs的榜單佔第6位，成功打進十大。較早前，JACSO娛樂在香港的數碼港活動及iAB數碼論壇上首播了《Alibi》的AI版MV預告影片，XODIAC各成員以魔幻形象跳進AI虛擬世界，將K-POP與AI技術完美融合。此AI版MV更是K-POP界首個以全AI製作的MV，完整版本將於下星期正式上架。SING為了回歸舞台，在過去兩個月積極減磅，成功以最佳狀態見廣大歌迷，激減近40磅難怪在網上再次引起極大迴響。