娛樂
2025-11-12 20:45:21

XODIAC全新造型谷新歌 SING麥駿昇激減40磅回歸舞台

韓國男團XODIAC推出新作《Alibi》。

韓國男團XODIAC於昨日（11日）正式推出新作《Alibi》並在韓國知名音樂節目《The Show》的最終集上進行回歸演出此次歌曲的風格及成員們的造型皆全新嘗試巧妙融合了王子與吸血鬼的夢幻主題展現出一種疑幻疑的效果

下星期公開AIMV

MV香港成員SING麥駿昇露出尖牙明顯SING 是飾演吸血鬼。而另一香港成員LEO李傲賢)在最頭一幕被拖着及最後一幕吸血的鏡頭令粉絲紛紛議論LEO究竟吸血鬼還是王子新歌《Alibi》除了公開實拍MV之外還結合了往於現實和虛擬的演出和AI圖像效果製作了AI版本的MV而下星期公開的AI版本MV便會交待成員們誰是王子誰是吸血鬼。

香港成員LEO（李傲賢)） SING（麥駿昇） 新歌《Alibi》公開了實拍MV。

告別《The Show》

對於《The Show》的最終集SING與LEO均表示遺憾二人出po有幸見證和參與節目的最後一集他們稱：「雖然這個節目已成珍貴的回憶但今日逢我們回歸的第一天是一個結束同時也是一個開始所以顯得格外有意義」此外《Alibi》在首日便登上韓國音源Bugs的榜單佔第6位成功打進十大較早前JACSO娛樂在香港的數碼港活動及iAB數碼論壇上首播了《Alibi》的AIMV預告影片XODIAC各成員以魔幻形象跳進AI虛擬世界將K-POP與AI技術完美融合此AIMV更是K-POP界首個以全AI製作的MV完整版本將於下星期正式上架。SING為了回歸舞台，在過去兩個月積極減磅，成功以最佳狀態見廣大歌迷，激減近40磅難怪在網上再次引起極大迴響。

對於《The Show》的最終集，LEO表示遺憾。 SING在過去兩個月積極減近40磅。 SING在過去兩個月積極減近40磅。 SING在過去兩個月積極減近40磅。 粉絲紛紛議論LEO究竟是吸血鬼還是王子？ 粉絲紛紛議論LEO究竟是吸血鬼還是王子？

