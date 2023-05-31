備受力撐的XODIAC獲公司為三首歌拍攝三集MV DRAMA《MY ROOMMATE》，最後一集《SPECIAL LOVE》於昨日公開，劇情承接頭兩首歌《ALWAYS》和《MIDNIGHT SKY》，講到HYUNSIK因為能夠預知未來，所以他一直不敢交朋友，直到LEX的出現，令HYUNSIK解開心結，與LEX、SING和BEOMSOO成為好友。某日HYUNSIK預知自己將會因交通意外離世，LEX得知後表示會陪伴對方化解危機，當HYUNSIK以為成功避過死神之際，兩年後的同一日，HYUNSIK卻避不過命運的安排，最終迎來死亡。

ZAYYAN獲同鄉加持

XODIAC由韓國成員LEX、HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO、DAVIN和GYUMIN、兩位港人SING和LEO，以及來自印尼的ZAYYAN組成，當中印尼成員ZAYYAN深受同鄉歡迎，就連印尼的CNN亦不時報道XODIAC和ZAYYAN的消息。而在ZAYYAN的粉絲「加持」下，ZAYYAN於知名投票APP「IDOLCHAMP」中，在5月IDOL的排名中成功揮低BTS成員SUGA，並獲得第一位，同時亦帶挈XODIAC登上新人男團的第一位，足證ZAYYAN的威力。