XODIAC六成員再登香港雜誌封面  Sing赴韓追夢秉承港人精神 

首隊「港產韓國男團」XODIAC由香港天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ Newbies一手打造，未出道已受到各地的媒體關注，勢必成為今年的「怪物新人」。XODIAC的隊長Lex近月密密做各大雜誌的封面人物，而日前他更率領香港隊友Sing以及四位韓國成員Beomsoo、Davin、Hyunsik和Wain登上《men’s uno HK》 3月號的封面人物，分享出道前的心路歷程。

Sing 「萌樣」搶鏡

來自香港的21歲Sing是隊中的「門面擔當」，他在IG不時孖隊友跳舞，憑住「萌樣」成功搶鏡。事實上Sing未夠20歲時已隻身赴韓做練習生，他亦擁有香港人精神，即使未知前路如何仍勇敢嘗試，他自言：「知道很多香港的朋友也想到韓國成為練習生並成功出道，希望大家不要放棄。只要堅持，沒有事情是辦不到的！」

隊長有信心帶領隊友

至於肩負起隊長重任的Lex起初雖然感到不習慣，但經過數月來公司及成員的幫助下，他亦慢慢習慣隊長的身份，並有信心會好好帶領一班隊友。而25歲的Hyunsik原來已經服完兵役，屬隊中的大哥哥，他說：「我已經當過兵，年紀也不小，所以很榮幸能與一眾實力與帥氣兼備的成員一起出道。相比小時候，現在懂得在短時間內更有效率地練習。」