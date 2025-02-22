XODIAC回歸舞台即蝦碌 SING與LEO惡補港式潮語證冇脫節

港產韓團XODIAC於較早前的情人節(2月14日）發布了先行曲《MY LOVE》，令一眾粉絲們大叫甜蜜。及至本月18日，XODIAC正式發行了第三張專輯《GLOWY DAY》，並以主打歌《TIME 2 SHINE》再度回歸，更隨即在近日登上《M COUNTDOWN》舞台打歌。

是次演出，香港成員LEO（李傲賢）於舞台上發生蝦碌事件，原扣在他身上的粉紅色毛毛裝飾於表演中段時被他的跳舞動作飛甩，還差點飛到另一香港成員SING（麥駿昇）的頭上。SING笑說當時正在是他唱的一段，還要忍笑繼續唱跳下去。LEO也非常醒目地將毛毛裝飾掉到台邊，以免大家跣倒。