另外,Showcase以上次回歸的主打歌《HEYDAY》作爲開場曲登場,接着還演出了包括這次回歸的主打歌《OUR DAYS》、收錄曲《BETTER WITH YOU》、《LEAN ON ME》、《FOREVER YOUNG》等十多首作品。最為驚喜的是《LEAN ON ME》由人氣非常高的三位外國成員小分隊合唱(ZAYYAN、LEO、SING,簡稱ZLS),引來全場熱烈反應和尖叫聲不斷。