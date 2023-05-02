XODIAC攻入韓國節目唱出道歌 LEX率隊友跑勻四大電視台

全新K-POP男團XODIAC已於上周強勢出道，雖然是香港天加一旗下新人廠牌OCJ Newbies首隊偶像組合，在沒有南韓大勢力事務所撐腰下，XODIAC仍備受注目，出道歌《THROW A DICE》亦受到各方關注，就連初登舞台的反應亦十分理想。

首現《 M Countdown 》

9位一體的XODIAC，上周二正式出道後，日前初登韓國著名音樂頻道Mnet的音樂節目《M Countdown》，首踏當地的音樂節目舞台，表現平穩，而XODIAC於《M Countdown》上的表演片段，當中兩日已吸引逾25萬人重溫，拍得住前輩NCT小分隊DOJAEJUNG同場的表演片段（兩日逾30萬人次）。