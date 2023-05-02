XODIAC攻入韓國節目唱出道歌 LEX率隊友跑勻四大電視台

全新K-POP男團XODIAC已於上周強勢出道，雖然是香港天加一旗下新人廠牌OCJ Newbies首隊偶像組合，在沒有南韓大勢力事務所撐腰下，XODIAC仍備受注目，出道歌《THROW A DICE》亦受到各方關注，就連初登舞台的反應亦十分理想。
首現《M Countdown》
9位一體的XODIAC，上周二正式出道後，日前初登韓國著名音樂頻道Mnet的音樂節目《M Countdown》，首踏當地的音樂節目舞台，表現平穩，而XODIAC於《M Countdown》上的表演片段，當中兩日已吸引逾25萬人重溫，拍得住前輩NCT小分隊DOJAEJUNG同場的表演片段（兩日逾30萬人次）。
成員獲打強心針
XODIAC成員來自三地，包括韓國成員LEX、HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO、DAVIN和GYUMIN，兩位香港成員SING和LEO，以及來自印尼的ZAYYAN，他們首踏舞台獲得肯定，無疑令他們打了支強心針。身為總隊長的LEX亦不敢掉以輕心，連日來率領隊友到各電視台打歌。除了《M Countdown》外，又先後到KBS電視台的《Music Bank》、MBC電視台《Show！音樂中心》及SBS電視台《人氣歌謠》落力表演。
本月底荷蘭開騷
XODIAC甫出道卻獲多個名牌服飾加持，包括Gucci、YSL、Valentino、Fendi、Emporio Armani、D&G、Paul Smith、Off White、Balmain、Berluti等，出動逾10個大牌服飾進行表演；同時，XODIAC亦趁機為月底到荷蘭及6月到倫敦開騷做足準備。