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娛樂
2023-05-02 22:30:17

XODIAC攻入韓國節目唱出道歌 LEX率隊友跑勻四大電視台

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XODIAC攻入韓國節目唱出道歌 LEX率隊友跑勻四大電視台

XODIAC近日登上KBS電視台節目《Music Bank》。

全新K-POP男團XODIAC已於上周強勢出道，雖然是香港天加一旗下新人廠牌OCJ Newbies首隊偶像組合，在沒有南韓大勢力事務所撐腰下，XODIAC仍備受注目，出道歌《THROW A DICE》亦受到各方關注，就連初登舞台的反應亦十分理想。

首現《M Countdown

9位一體的XODIAC，上周二正式出道後，日前初登韓國著名音樂頻道Mnet的音樂節目《M Countdown》，首踏當地的音樂節目舞台，表現平穩，而XODIAC於《M Countdown》上的表演片段，當中兩日已吸引逾25萬人重溫，拍得住前輩NCT小分隊DOJAEJUNG同場的表演片段（兩日逾30萬人次）。

 

XODIAC正式出道後，即登上《M Countdown》舞台。 XODIAC首踏舞台，獲一致好評。 香港成員LEO 香港成員SING

成員獲打強心針

XODIAC成員來自三地，包括韓國成員LEXHYUNSIKWAINBEOMSOODAVINGYUMIN，兩位香港成員SINGLEO，以及來自印尼的ZAYYAN，他們首踏舞台獲得肯定，無疑令他們打了支強心針。身為總隊長的LEX亦不敢掉以輕心，連日來率領隊友到各電視台打歌。除了《M Countdown》外，又先後到KBS電視台的《Music Bank》、MBC電視台《Show！音樂中心》及SBS電視台《人氣歌謠》落力表演。

本月底荷蘭開騷

XODIAC甫出道卻獲多個名牌服飾加持，包括GucciYSLValentinoFendiEmporio ArmaniD&GPaul SmithOff WhiteBalmainBerluti等，出動逾10個大牌服飾進行表演；同時，XODIAC亦趁機為月底到荷蘭及6月到倫敦開騷做足準備。

 

XODIAC穿上另一套打歌服亮相SBS的《人氣歌謠》。 XODIAC穿上不同的打歌服進行表演。 XODIAC亦有登上MBC電視台《Show！音樂中心》舞台。
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