XODIAC新歌《Calling》概念照曝光 港仔Sing獲韓媒讚萬能偶像

下月強勢出道的港產K-POP韓團XODIAC將於下周一推出Pre-debut song（出道前傳歌），歌名名為《Calling》，MV更安排在香港迪士尼樂園進行拍攝，雖然MV要等到下周一先有得睇，但XODIAC的官方IG（xodiacofficial）由周三起一連三日率先公開各成員的概念照，當中打頭陣登場是隊中的韓國成員Wain和Beomsoo，緊接登場則韓國成員Davin以及香港成員Sing，而壓軸於今日亮相就有韓國隊長Lex和Hyunsik。

Sing 通四國語言

XODIAC屬於古天樂投資的天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下新人廠牌OCJ Newbies，是今年重點力捧對象，新歌《Calling》展現當中六位成員的不同魅力，概念照所見，眾人穿上代表獨有個性的服飾。韓媒對於XODIAC出道在即亦引頸以待，並以不同篇幅報道詳情，報道中更形容Sing以閃亮藍色造型示人，大讚Sing除了演唱實力外，還精通四國語言，因此作為隊中的萬能偶像備受期待。

獲連登仔熱烈討論

另外，雖然XODIAC未正式出道，但由於隊中有來自香港的成員，所以亦受到香港網民關注，更惹來連登仔的熱烈討論。