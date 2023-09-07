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娛樂
2023-09-07 17:30:54

XODIAC新歌MV大展南美風格 ZAYYAN衣錦還鄉率港人隊友LEO赴印尼吸金

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XODIAC第六首歌《LEMONADE》昨日已公開。

XODIAC第六首歌《LEMONADE》近日已公開。

天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下新人廠牌OCJ Newbies打造首隊男團XODIAC，今年4月出道以來機會不斷，近日他們推出首張單曲專輯的先行曲 《LEMONADE》。

《LEMONADE》由隊中7位成員演繹，包括隊長LEX、HYUNSIK、BEOMSOO、WAIN、GYUMIN、香港籍成員LEO、印尼籍成員ZAYYAN，並已在YouTube公開MV，當中MV更帶來強烈的南美風格，令人耳目一新。

XODIAC的《LEMONADE》由7位成員演繹。 《LEMONADE》大展南美風格。 《LEMONADE》的MV亦已上架。

印尼總統長子力推

來自印尼的ZAYYAN屬韓國K-POP界的第一位印尼男藝人，因而深受家鄉傳媒的關注，成為印尼的風頭躉，同時ZAYYAN更帶挈隊友HYUNSIK及香港成員LEO到當地吸金。

據報道指，ZAYYAN將聯同HYUNSIK及LEO於本月17日到印尼出席活動，由於ZAYYAN首次率領隊友衣錦還鄉，自然獲媒體大事報道，就連印尼總統的長子GianRakabuming Raka也在IG轉載有關消息，足證ZAYYAN在印尼相當受歡迎。

下月推專輯主打歌

另一方面，XODIAC出道四個月，人氣持續上升，日前他們更被邀出席10月舉辦的「釜山ONE ASIA FESTIVAL」，同時亦於下月發表首張單曲專輯的主打曲。

XODIAC於《LEMONADE》MV中的服飾充滿色彩。 印尼成員ZAYYAN XODIAC隊長LEX 香港成員LEO
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