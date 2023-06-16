XODIAC為「Indonesia Night」表演連登兩日熱搜 香港成員LEO獲隊友慶祝21歲生日

首隊「港產K-POP男團」XODIAC由天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ Newbies打造，出道不足兩個月前後已推出五首歌曲。適逢今年是印尼和韓國建交50周年，XODIAC前日獲邀擔任「Indonesia Night」的表演嘉賓，隊中印尼籍成員ZAYYAN自然成為當日的親善大使，在現場以印尼語發言，即時帶挈XODIAC的名字連續兩日登上印尼Twitter熱搜，人氣席捲當地。

孖隊友開直播慶生

XODIAC近日密密到各大電視台宣傳新歌《SPECIAL LOVE》，又先後舉行三場簽名會，工作接踵而來。雖然XODIAC忙得不可開交，但成員牛一點都不會忘記，昨日是香港成員LEO的21歲生日，眾成員開直播為LEO慶生及唱生日歌，令LEO大感驚喜。事實上，LEO憑XODIAC出道後人氣急升，對比起去年於社交網上發布的生日帖文，LEO今年的生日PO，LIKE數由去年的2千頭勁升至今年近13萬（截至今早9時），而留言數字更勁升百倍，由去年的50多個留言勁升至5千多個留言，足證LEO獲一眾「X-BLISS」（XODIAC的粉絲名）的支持。