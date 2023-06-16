熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-06-16 17:33:43

XODIAC為「Indonesia Night」表演連登兩日熱搜 香港成員LEO獲隊友慶祝21歲生日

分享：
XODIAC為「Indonesia Night」表演連登兩日熱搜 香港成員LEO獲隊友慶祝21歲生日

LEO獲XODIAC的隊友慶祝生日。

首隊「港產K-POP男團」XODIAC由天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ Newbies打造，出道不足兩個月前後已推出五首歌曲。適逢今年是印尼和韓國建交50周年，XODIAC前日獲邀擔任「Indonesia Night」的表演嘉賓，隊中印尼籍成員ZAYYAN自然成為當日的親善大使，在現場以印尼語發言，即時帶挈XODIAC的名字連續兩日登上印尼Twitter熱搜，人氣席捲當地。

XODIAC的9位成員前日出席「Indonesia Night」。

XODIAC的9位成員前日出席「Indonesia Night」。

孖隊友開直播慶生

XODIAC近日密密到各大電視台宣傳新歌《SPECIAL LOVE》，又先後舉行三場簽名會，工作接踵而來。雖然XODIAC忙得不可開交，但成員牛一點都不會忘記，昨日是香港成員LEO21歲生日，眾成員開直播為LEO慶生及唱生日歌，令LEO大感驚喜。事實上，LEOXODIAC出道後人氣急升，對比起去年於社交網上發布的生日帖文，LEO今年的生日POLIKE數由去年的2千頭勁升至今年近13萬（截至今早9時），而留言數字更勁升百倍，由去年的50多個留言勁升至5千多個留言，足證LEO獲一眾「X-BLISS」（XODIAC的粉絲名）的支持。

LEO昨日21歲牛一。 LEO今年的生日PO，獲大量留言祝賀。 壽星仔LEO（中）與同鄉SING（右）及印尼成員ZAYYAN老友鬼鬼。

力邀同行大鬥舞技

另外，XODIAC近日在社交網為新歌《SPECIAL LOVE》發起「SPECIAL LOVE CHALLENGE」活動，並邀請各同門一齊跳《SPECIAL LOVE》，當中除了邀得男團CIX成員裴珍映齊齊跳舞外，亦邀得女團SECRET NUMBER的印尼成員Dita一齊跳舞，互相為大家應援。

XODIAC邀得男團CIX成員裴珍映（中）一齊跳《SPECIAL LOVE》的舞蹈。 女團SECRET NUMBER的印尼成員Dita亦孖XODIAC成員一齊跳《SPECIAL LOVE》。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受