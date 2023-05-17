XODIAC獲韓媒睇好登第五代男團之列 旋風襲港後再推新歌

備受公司力捧的XODIAC先後推出《CALLING》及《THROW A DICE》兩首出道歌，上周再推《ALWAYS》，並獲公司邀得韓國熱爆網劇《戀愛播放列表》的導演劉希雲操刀，為三首歌拍攝三集MV DRAMA《MY ROOMMATE》。第二集《MY ROOMMATE》已於昨日公開，今次新推出的新歌《MIDNIGHT SKY》，劇情亦承接第一集講到LEX得知HYUNSIK能夠預知未來，所以並無怪他沒有提點自己從高處墮下。而HYUNSIK和LEX因而成為好友，並與LEX的好朋友SING和BEOMSOO一同玩樂，四人更齊齊旅行，成為好兄弟。不過HYUNSIK卻在此行中預知自己將會迎來死亡，到底最終他是否能避過災禍或扭轉命運，就要等本月30日推出的最終回《MY ROOMMATE》才揭盅。

港產K-POP男團XODIAC出道不足一個月，前日（15日）已獲著名首飾品牌邀請來港出席活動，隊中三位成員首度近距離見港迷，並在活動上預告推出新歌。

登Melon音樂榜

XODIAC在韓國受到關注，韓媒更將XODIAC與其他新團列為第五代男團，並以「K-POP，超越第四代，向第五代『世代交替』男子組合出道行列」為題，大讚XODIAC出道短短日子已先後推出四首歌，同時新歌《THROW A DICE》推出首日即登上韓國最大的音樂訂閱平台Melon的頭100名之內，預示有好的開始。

未來組小分隊

另外，XODIAC未來將根據歌曲的風格而將各成員以各種小分隊形式進行活動。XODIAC有9位成員，分別來自韓國的LEX、HYUNSIK、BEOMSOO、WAIN、DAVIN和GYUMIN，兩位香港成員SING和LEO，以及印尼成員ZAYYAN所組成。