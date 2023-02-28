XODIAC隊長LEX脫土味 造型脫胎換骨獲好評

LEX簽約新公司OCJ Newbies時（左），造型未能令人留下深刻印象。

由香港天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ Newbies打造的首隊K-POP男團XODIAC，將會推出歌曲《Calling》，身為隊長的LEX近日密密接受訪問，除了早前接受兩大時尚雜誌《ELLEMEN》及《men’s uno》的專訪外，日前又接受南韓雜誌《star1》3月號封面專訪，並坦言最想成為像BTS（防彈少年團）成員V一樣的藝人：「V前輩在各方面都無所不能，自己也想像V前輩一樣，被人視為榜樣的一天。」 而其訪問更被世界各地的傳媒及網站專頁轉載，可見LEX已成為韓迷追捧的新對象。

被封「不死的曹斗賢」 LEX對於去年在《WEIBO Account Festival 2022》微博頒獎典禮上獲得「時尚新人獎」，時尚品味被受肯定，他興奮地表示：「從未想過會獲得如此大的關注，就像做夢一樣。」 LEX未出道前專攻現代舞蹈，在各大比賽上橫掃獎盃，之後更參加SBS的選秀節目《Loud》，獲評判PSY和JYP事務所老闆朴軫永盛讚。 在節目中，LEX最令人留下深刻印象是每當他面臨淘汰時，每每都能奇蹟地生存下來繼續比賽，因而被稱為「不死曹斗賢（LEX的本名），LEX說：「我比較冷靜地抓住缺點，努力把缺點變成優點，在舞台上給了我很大的幫助。」