XODIAC香港成員趁兒童節鬥爆瘀事 SING自揭細個瀨足四次尿

4月4日是兒童節，一眾藝人都有在社交網平台上載童年照，雖然韓國方面要到下月5日才是兒童節，但由天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司OCJ NEWBIES打造的首隊K-POP男團XODIAC則因為隊中有「港仔」成員SING，所以SING亦孖同門兄弟齊齊「迎節」晒得意童年照。

一日換四次床單

出面是隊中「門面擔當」的SING細細個已眼仔睩睩，與現時一樣生得青靚白淨，BB時期的SING穿上牛仔工人褲配紅色背心及cap帽，甚具明星相，難怪一早已定下做男團成員的目標。而SING更自爆兒時瘀事，原來他自細就不喜歡用尿片，有時更偷偷趁家人不留意時極速除掉尿片，並在兩個鐘頭內連環瀨了四次尿，搞到屋企人一日內換了四次床單，這個瀨尿經歷令SING到現在仍留下深刻印象。