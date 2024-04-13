Yan Ting周殷廷入行9年首辦見面會 網民力撐：YT不紅，天理不容

熱爆網絡的唱作男歌手Yan Ting周殷廷(YT)，近日以一身白馬王子打扮現身於皇室堡舉行《Yan Ting x Häagen-Dazs™「三世都有幸」限定甜蜜見面會》。Yan Ting近期可謂人氣爆燈，除新歌《三生有幸》MV登上YouTube熱門音樂發燒影片第一位外，各大討論區都見到潮語：「YT不紅，天理不容！」，所以他甫出場已令全場女士心心眼兼瘋狂尖叫，現場氣氛跟Yan Ting的身材及Deep V造型一樣Hot爆！

活動期間，YT跟早前參與《三生有幸》Song Cover投稿活動的勝出者近距離互動，挑戰「殘酷二選一」及「一秒前奏估歌仔」遊戲，笑料百出之餘，Fans亦能趁遊戲了解男神的內心世界！與此同時，Yan Ting不忘發揮其幽默本色：「好彩今次活動以《三生有幸》做主題，並非《愛後餘生》，不然我們便要改去魚生店舉行Fans meeting及吃魚生了，哈哈！」當挑戰「殘酷二選一」時，Yan Ting被問到喜歡被稱為「Yan Ting」抑或「YT大哥」，他謙虛地說：「『大哥』這個稱謂是要值得尊敬的人才配得上，例如劉偉強導演可以叫『強哥』；張學友可以叫『學友哥』，自己肯定未去到『大哥』級數，希望未來能夠配得上這個稱號，所以大家還是叫我Yan Ting吧！」



