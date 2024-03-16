YAN TING周殷廷出道九年首辦個唱 5月假Star Hall開騷兩場

YAN TING周殷廷從2015年出道開始一直尋找屬於自己音樂路，憑熱血、永不言棄的精神，縱使經歷迷失低谷時期仍沒有放棄音樂夢，選擇去學習沉澱自己，在挫敗之中積極裝備自己。終於在對的時機重新出發，以新面貌回歸樂壇。



YAN TING入行九年，終於舉行屬於自己的個人演唱會《WHO IS YAN TING LIVE 2024》，鐵定於5月14、15日(星期二、三)在九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行。擁有多重身份的YAN TING，在今次個唱中更會擔任創作總監及導演一職，讓樂迷可以欣賞不同領域的YAN TING及感受他的用心。YAN TING在本地樂壇拼搏多年，以自己對音樂的見解、構想，以及人生路途上的啟發和情感，演繹出多首好歌，包括代表作《遲了悔改》、《意外現場》及最近榮登YouTube熱爆門影片榜首的最新單曲《三生有幸》。